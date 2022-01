Loeb: "Presionamos como si fuese el WRC"

Sébastien Loeb consiguió su primea victoria en este Dakar 2022 y la 15ª en toda su carrera. El piloto francés terminó en primera posición después de una dura batalla con Nasser Al Attiyah en el último tramo de la prueba.

Con una diferencia de +00:03:28 sobre el piloto de Toyota, Loeb cruzó la meta con el mejor tiempo en la segunda jornada de este Rally Dakar, una posición que le permite colocarse segundo en la general y posicionarse como el máximo rival de Al Attiyah en estos momentos, a una distancia todavía no muy preocupante de +00:09:16.

Tras conseguir la victoria, el piloto francés describió su victoria y aseguró que fue muy trabajada: "Fue una batalla real, ya que Nasser empujaba muy fuerte sobre la arena mientras abría la etapa y era realmente rápido. Presionamos fuerte como si estuviéramos en un rally del WRC durante 340 km, así que fue emocionante difícil, pero tenemos un resultado fantástico al final".

En un momento dado, Loeb adelantó a Al Attiyah y se colocó como el coche referencia sobre las dunas de Arabia Saudí: "No quería adelantar a Nasser, pero el camino se estaba volviendo muy pedregoso y llegábamos a llanuras donde se levantaba mucho polvo, así que he preferido adelantarlo en el tramo final. ¡Prefiero que sea él quien asuma riesgos y no yo!".

En cuanto a la navegación que tantos problemas dio ayer, el francés aseguró que en esta segundo etapa el roadbook y las pistas eran muy claras: "Hoy no ha sido tan importante la navegación, ya que veíamos la línea muy clara. Es un resultado fantástico para BRX y una prueba de los beneficios del combustible sostenible para eventos de tan larga distancia".

"Ha sido una especial de WRC entre dos pilotos de WRC. Hemos rodado a tope y finalmente he conseguido arañarle tiempo a Nasser, probablemente porque él abría pista entre las dunas".

"Hemos firmado una especial perfecta, sin cometer errores ni pinchar. La cosa ha estado muy reñida porque el ritmo de los dos coches es muy parecido, lo cual nos da la oportunidad de tener bonitas batallas. Nuestro coche está respondiendo bien, al menos frente a los Toyota", concluyó el piloto francés.

