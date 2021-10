Redding: "Hablé para volver a MotoGP y me dijeron que ya soy viejo"

San Juan Villicum.- El británico es un piloto de esos que parece llevar toda la vida corriendo, después de convertirse, en 2008 y con solo 15 años, en el ganador más joven de la historia del campeonato (Donington Park).

En las 11 temporadas en que estuvo en el certamen, Redding logró un total de cuatro victorias. Al margen de la mencionada en 125cc, en 2013, ya en Moto2, se adjudicó las otras tres, que le sirvieron aquel año para proclamarse subcampeón, por detrás de Pol Espargaró.

Tras debutar en MotoGP con Gresini y Honda (2014), el curso posterior (2015) firmó por Marc VDS (Honda), antes de pasar por Pramac Ducati (2016 y 2017) y finalmente por Aprilia (2018). Tras un curso muy pobre en el que terminó el penúltimo y con solo 13 puntos en su casillero, Redding decidió dar dos pasos atrás para coger impulso y se fue a correr el Campeonato Británico de Superbikes (BSB) en 2019. Y contra todo pronóstico, lo ganó.

Eso le dio la fuerza y el caché necesarios para firmar por Ducati en el WorldSBK, donde el año pasado terminó subcampeón, a 55 puntos del campeón (Jonathan Rea), y con cinco victorias en su cuenta.

En su segundo ejercicio subido a una Panigale, Redding figura el tercero en la tabla general, a 43 puntos del segundo (Rea) y a 72 del líder, Toprak Razgatlioglu, antes de enfundarse en el mono de BMW con vistas a 2022.

Antes de dar el salto al fabricante alemán, el #45 reconoció a Motorsport.com haber sopesado la posibilidad de regresar al Mundial de MotoGP, aunque la respuesta obtenido no fue seguramente la esperada.

“Valoré la opción de volver MotoGP porque ahora soy un piloto distinto a quien era cuando estaba allí, y porque creo que nunca tuve una oportunidad real, con una moto que me diera opciones de ganar carreras”, respondía Redding, este jueves, desde San Juan Villicum.

“Hablé con un par de equipos, pero todos dijeron que ya tengo 28 años, que soy demasiado viejo. Ahora las escuderías se centran en los pilotos más jóvenes, pero yo no creo en ese sistema. Los pilotos como yo nos sacrificamos mucho para llegar a MotoGP, para ganar dinero. Ahora, si en dos años no has demostrado algo, estás fuera”, relata Redding.

“Es una falta de respeto para los pilotos. Yo creo que, como mínimo, uno necesita cinco años en MotoGP. Y si en ese tiempo no lo consigues, pues entonces no lo conseguirás. Pero ahora es de locos las prisas que hay”, dijo el de Ducati.