El WRC probará una cámara en el casco para el final de temporada en Cerdeña

El Campeonato Mundial de Rally probará una cámara de casco al estilo de la Fórmula 1 en el Rally de Cerdeña de la próxima semana, ronda final de la temporada, mientras busca mejorar su producción de retransmisión televisiva.

Las cámaras de casco se han vuelto populares en las carreras de circuito, con Fórmula E, Supercars y F1 utilizando la tecnología para elevar la cobertura que ofrecen a los aficionados.

El WRC ya había evaluado la tecnología en 2024 trabajando con el fabricante italiano de cascos Stilo, que había desarrollado un prototipo.

Los pilotos han usado cámaras de casco en pruebas previas a los eventos, pero no se les ha permitido utilizarlas durante las pruebas del WRC.

Sin embargo, en Cerdeña, el WRC llevará a cabo una prueba en directo con una cámara de casco integrada producida por Bell Racing Helmets que ha sido aprobada por la FIA y cuenta con la misma tecnología utilizada en la F1. La prueba será realizada por M-Sport-Ford y podría hacer que las imágenes se utilicen en la retransmisión durante el fin de semana del rally si la prueba tiene éxito. Se entiende que el sistema es similar a los dispositivos utilizados en la F1.

"Vamos a reforzar el departamento de medios para asegurarnos de tener un nuevo enfoque en términos de contenido", explicó el CEO del WRC, Eric Boiullier, a Motorsport.com. "Así que ya en el próximo rally de Cerdeña vamos a probar esta cámara de casco. Es la misma tecnología que tienen en la Fórmula 1, así que me puse en contacto con ellos para asegurarme de que podamos probarla.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

"Uno de los coches de M-Sport la llevará [en Cerdeña] y queremos hacer una prueba en directo. La tecnología ha sido aprobada por la FIA y probada con éxito en la Fórmula 1, y ellos la han utilizado, así que queremos hacer lo mismo.

"La probaremos el jueves y el viernes y, si funciona, podrías verla en la cobertura en vivo."

Mejorar la narrativa y mejorar el producto de retransmisión durante los eventos es una de las áreas clave que los propietarios del WRC desean abordar, con la cámara de casco como la primera de una serie de mejoras.

Al dirigirse a los medios por primera vez desde que la empresa automovilística francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital adquirieron WRC Promoter, Boullier reveló planes para transformar el parque de asistencia del WRC en una arena como parte de un movimiento más amplio para mejorar la experiencia de los aficionados.

Captar más de la acción entre bastidores dentro de la WRC Arena es una parte clave de los planes para la retransmisión de cara al futuro.

"Estamos trabajando en mejorar o actualizar la tecnología para permitirnos tener un mayor ancho de banda desde el coche, de modo que podamos obtener más datos del coche, más cámaras, pero también más datos que podremos mostrar a nuestros aficionados en el futuro a través de las plataformas", añadió Boullier.

"Vamos a trabajar en todo esto. Así que habrá menos [tomas de] coches saltando, pero algo más de emociones y también compartir un poco más la vida de la WRC arena, el antiguo parque de asistencia. Pero también impulsar nuevas personalidades, nuevos pilotos, pilotos hacia la plataforma también, así que queremos compartir más contenido."