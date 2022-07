WEC apunta a una carrera extra en Europa para 2023

El director del Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC), Frederic Lequien, confirmó que el nuevo evento que llegará en la temporada 2023 se disputará en Europa y que la primera mitad de la temporada tiene como objetivo crear lo que él mismo llamó "un buen equilibrio" para el calendario.

En declaraciones para Motorsport.com, el directivo francés aseguró que la sede de la que será la séptima ronda de la temporada en 2023 está "todavía en negociación" y prefirió no entrar en detalles más extensos.

Por lógica, una carrera extra de seis horas de duración en Europa debería tener lugar en el mes de abril, entre la primera carrera del calendario en las 1.000 Millas de Sebring de marzo y la fecha tradicional de Spa a principios de mayo.

El regreso al circuito del Algarve, cerca de Portimao, que acogió su primera ronda del WEC el año pasado, parece ser una de las sedes que puede llegar al calendario de 2023.

Monza tiene su fecha asegurada en julio, después de Le Mans, confirmó Lequien, antes de dar por iniciada la etapa asiática compuesta por los eventos de Fuji y Bahrein.

El director de la categoría también explicó que el evento de Spa y el e-Prix de Mónaco de la Fórmula E, programado para el 6 de mayo en el calendario provisional de la temporada 2022/2023, coincidirán de forma inevitable.

"Se está discutiendo entre todos, pero tenemos que entender que estas cosas van a pasar cada vez más a menudo a medida que los diferentes calendarios crecen", dijo en Monza el pasado fin de semana.

"Crear y gestionar los calendarios es como hacer un rompecabezas", añadió.

El WEC y la Fórmula E han mantenido un acuerdo para intentar no coincidir desde el inicio de la temporada inaugural de los monoplazas eléctricos en 2014/2015.

The 2023 Spa round is likely to clash with Monaco's Formula E race

Photo by: JEP / Motorsport Images