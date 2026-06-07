Cadillac, el más rápido en la mañana mientras Toyota sufre un incidente en el día de pruebas de Le Mans

Filipe Albuquerque colocó a Cadillac en lo más alto de la tabla de tiempos en el ecuador de la jornada de pruebas de las 24 Horas de Le Mans, donde un incidente que involucró a Toyota provocó una bandera roja.

Las tres primeras horas de la jornada de pruebas resultaron muy productivas, con las 18 inscripciones de Hypercar habiendo marcado ya una vuelta cronometrada antes incluso de que transcurriera la primera media hora de actividad.

A medida que cada fabricante avanzaba con su programa y el número de vueltas aumentaba de forma constante, Will Stevens estableció inicialmente la referencia con una vuelta de 3m27.843s en el Cadillac V-Series.R #12. Ese tiempo siguió siendo más de un segundo y medio más lento que la referencia establecida por Toyota al final de la jornada de pruebas en 2025.

A mitad de la sesión, Dirección de Carrera decidió llevar a cabo un simulacro de procedimiento de coche de seguridad. El ejercicio duró casi 40 minutos y, como era de esperar, detuvo cualquier posible mejora en los tiempos por vuelta. Una vez que se reanudó la sesión, con menos de una hora restante antes de la bandera a cuadros, se desplegó un período de Full Course Yellow para retirar restos de la pista.

Hirakawa y un LMP2 involucrados en una colisión

Después de un inicio de día relativamente tranquilo, el primer incidente significativo se produjo cuando faltaban 30 minutos para el final de la sesión, cuando el Toyota GR010 Hybrid #8 y el Oreca 07 #25 de Algarve Pro hicieron contacto a la salida de la chicana Goodyear (anteriormente chicana Dunlop).

El piloto de Toyota Ryo Hirakawa aparentemente no pudo evitar el coche LMP2 después de que este perdiera el control delante de él. El piloto japonés intentó inicialmente continuar antes de acabar saliendo del coche.

#35 Alpine Photo by: Rainier Ehrhardt

El Toyota sufrió daños visibles en la parte trasera y tuvo que ser retirado por una grúa. El Oreca, pilotado por Jake Hughes, tampoco pudo regresar a boxes por sus propios medios.

La operación de recuperación se completó con la suficiente rapidez como para permitir a los competidores volver al circuito durante los últimos 15 minutos de la sesión, y muchos pilotos aprovecharon la oportunidad para completar una tanda corta y mejorar sus tiempos.

Al final, fue el Cadillac #101 de Wayne Taylor Racing el que terminó en lo más alto, gracias a una vuelta de 3m27.011s de Albuquerque. El piloto portugués terminó con 0.328s de ventaja sobre el Alpine A424 #35 y 0.832s por delante del Cadillac No. 12.

Está previsto que una segunda sesión de tres horas tenga lugar de 3:30pm a 6:30pm hora local.

Le Mans - Día de pruebas - Resultados de la mañana

POS NO Team Laps Time 1 101 CADILLAC WTR 27 3:27.011 2 35 ALPINE ENDURANCE TEAM 27 3:27.339 3 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 35 3:27.843 4 009 ASTON MARTIN THOR TEAM 36 3:28.086 5 50 FERRARI AF CORSE 28 3:28.291 6 8 TOYOTA RACING 33 3:28.319 7 7 TOYOTA RACING 30 3:28.468 8 15 BMW M TEAM WRT 37 3:28.623 9 20 BMW M TEAM WRT 37 3:28.698 10 007 ASTON MARTIN THOR TEAM 36 3:28.730 11 17 GENESIS MAGMA RACING 37 3:28.738 12 51 FERRARI AF CORSE 31 3:28.774 13 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 34 3:28.825 14 83 AF CORSE 28 3:28.896 15 93 PEUGEOT TOTALENERGIES 36 3:29.271 16 94 PEUGEOT TOTALENERGIES 30 3:29.285 17 36 ALPINE ENDURANCE TEAM 25 3:29.390 18 19 GENESIS MAGMA RACING 30 3:29.988