La falla en el Cadillac que acabó con Le Mans es una "puñalada en el corazón" de Bourdais
El nacido en Le Mans sufrió un abandono por culpa de una "pieza de dos dólares", lo que no hizo más que aumentar su decepción.
Sébastien Bourdais ha calificado su abandono en las 24 Horas de Le Mans de 2026 como una "puñalada en el corazón", después de que el Cadillac #38 quedara fuera de carrera por un fallo en la dirección asistida.
Durante la primera mitad de la carrera, el V-Series.R #38 compartido por Bourdais, Jack Aitken y Earl Bamber fue firmemente uno de los principales aspirantes a la victoria junto con el coche hermano #12, el Toyota #8 y el BMW #20.
Sin embargo, poco después de las 4 de la madrugada, hora local, Bourdais sufrió un fallo en la dirección asistida que resultó terminal, ya que no pudo repararse con rapidez, aunque el veterano francés ya había perdido un tiempo considerable llevando el coche de vuelta a boxes.
"La dirección asistida falló a la salida de boxes, así que ya había pasado", explicó. "Así que iba a tener que dar la vuelta de regreso a boxes, perdiendo tiempo por vuelta e intentando no chocar porque el volante es solo una barra. Girar es bastante intenso. Y en esta carrera, si llegas al garaje y no sales del garaje en menos de un minuto, se acabó."
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken
Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Esta fue la 19ª participación de Bourdais en el clásico francés en su circuito de casa, el Circuit de la Sarthe, pero la victoria absoluta siempre se le ha escapado, a pesar de un triunfo en GTE Pro en 2016.
Preguntado si había algún aspecto positivo que sacar, el piloto de 47 años respondió: "Aparte del abandono y de ese fallo insignificante que, por desgracia, es la puñalada en el corazón, solo hay cosas positivas.
"Obviamente teníamos un coche increíble, estuvo luchando delante todo el tiempo. Mis compañeros de equipo hicieron un trabajo increíble, el equipo en general ejecutó exactamente como tenía que hacerlo y nos dimos una oportunidad, y eso es todo lo que se puede pedir en Le Mans.
"Esta carrera tiene sus maneras de poner humilde a todo y a todos. Quizá por una pieza de dos dólares, simplemente llegó a un final devastador.
"Cuando los dioses de las carreras deciden que no es tu día, simplemente no es tu día. No estampamos el coche contra las protecciones ni nada por el estilo. Es simplemente un fallo estúpido que arruina el esfuerzo de todos. Es lo que hay."
Share Or Save This Story
24H Le Mans 12H: Bourdais fuera de contienda por la victoria
Por qué Cadillac tiene una mejor oportunidad de ganar Le Mans este año
Por qué Cadillac no podrá ganar las 24 Horas de Le Mans pese a la pole position
Por qué Cadillac perdió la pole position para las 24 Horas de Le Mans de 2026
Confusión en Le Mans: ¡BMW recupera la pole position!
Jenson Button dejará el WEC después de 2025, pero aún no se retirará
Últimas noticias
La falla en el Cadillac que acabó con Le Mans es una "puñalada en el corazón" de Bourdais
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Barcelona de F1 2026
24H Le Mans, 20 hora: Cadillac pasa al frente, pero Toyota y BMW no aflojan
Dos factores ocultos que podrían decidir el GP de Barcelona de F1 2026
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments