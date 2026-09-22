Dragonspeed tiene previsto regresar a la categoría GTD Pro del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar para su última participación programada de la temporada en la Motul Petit Le Mans del próximo fin de semana, tras fichar a Sébastien Bourdais como piloto principal del equipo.

El piloto oficial de Cadillac, que abandonará el programa del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA del equipo Hertz Team JOTA al final de la temporada, formará equipo con los pilotos habituales de DragonSpeed, Giacomo Altoe y Casper Stevenson, al volante del Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Bourdais llega al Michelin Raceway Road Atlanta con un gran impulso, tras haber ganado en dos ocasiones la general de la agotadora prueba de 10 horas de la Endurance Cup. La próxima carrera supone su primera participación en GT desde que concluyera el programa del Ford GT gestionado por Chip Ganassi Racing en 2019.

El anuncio se hizo a través de y de las redes sociales de DragonSpeed.

"Recibir una llamada de DragonSpeed y que me pidieran correr con ellos me hizo mucha ilusión", afirmó Bourdais.

"Me encanta el Petit y he tenido la suerte de cosechar muchos éxitos allí en el pasado. Esta será mi tercera categoría diferente en los últimos tres años y tengo muchas ganas de ver en qué se diferencia de lo que he vivido las dos veces anteriores.

"Correr en la categoría GTD Pro de l con un Corvette también supondrá dos nuevas experiencias, pero todos con los que he hablado dicen que el Chevy es un coche fantástico.

"¡El objetivo del fin de semana es ayudar a DragonSpeed, a Elton, Henrik, Giacomo, Casper y a todos los que trabajan entre bastidores a conseguir una victoria en Petit para GM!"

El evento marcará la primera aparición del equipo liderado por Elton Julian en la categoría GTD Pro de l desde que quedara subcampeón de la categoría el año pasado, tras una sólida campaña con un programa privado de Ferrari 296 GT3 que plantó cara a los equipos respaldados por los fabricantes.

"Ah, el Petit Le Mans… Una de mis carreras favoritas. Estoy deseando terminar este año con un clásico, tanto dentro como fuera del coche", afirmó Julian.

"A lo largo de los años, DragonSpeed ha competido con algunos de los grandes pilotos de su generación, ya sea en pruebas de resistencia o en monoplazas. Sébastien es uno de esos pilotos.

"Cuando se tomó la decisión de competir en la categoría Pro para cerrar nuestra campaña de GT en la IMSA con el equipo , necesitábamos un as en la manga y lo encontramos. Con él, sé lo que vamos a obtener y es exactamente lo que necesitaremos.

"Es hora de volver a competir con los grandes y no vamos a ir con un cuchillo a una pelea de pistolas. Todos en DragonSpeed y GM estamos deseando verle dar rienda suelta a su talento al volante del Z06 GT3.R".