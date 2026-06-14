24h de Le Mans: Toyota vence a BMW y Cadillac para lograr su primera victoria en cuatro años

Toyota superó a sus rivales LMDh BMW y Cadillac con su radicalmente renovado TR010 Hybrid para lograr una contundente victoria en las 24 Horas de Le Mans.

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi y Mike Conway se hicieron con el primer puesto en el Toyota #7 al final de una carrera tensa aunque con poco drama, con el coche hermano pilotado por Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sebastien Buemi terminando tercero.

Los dos Toyota quedaron separados por el BMW M Hybrid V8 #20 de Robin Frijns, Rene Rast y Sheldon van der Linde, mientras el fabricante alemán disfrutaba de su actuación más competitiva en Le Mans desde su regreso en 2024.

Aunque Toyota no afrontó la 94.ª edición del clásico francés de resistencia como uno de los favoritos, siguió siendo candidato a la victoria durante las 24 horas.

El fabricante japonés apostó fuerte apenas 30 minutos después del inicio de la carrera, llevando ambos hypercars a boxes para paradas tempranas y repostando menos combustible para hacer el undercut a la competencia. Cuando los otros coches de la clase entraron para el servicio rutinario al final de la primera hora, el Toyota #8, que había salido 15.º, pasó al liderato, mientras que el #7 TR010 también saltó al top 10.

Durante la noche, el coche #8 siguió siendo el principal aspirante de Toyota, pese a una salida de pista de Hartley tras la primera resalida del safety car y una penalización de drive-through por una infracción de FCY.

Pero cuando el Toyota #8 perdió tiempo por la mañana debido a un cambio en el montaje del tambor de freno, el coche #7 pasó por delante, aunque por un margen mínimo mientras el safety car neutralizaba el pelotón.

Cuando la carrera se reanudó, cuatro coches de tres fabricantes emergieron como claros aspirantes a la victoria. El BMW #20 lideraba la carrera por delante del Cadillac V-Series #12, que previamente había perdido terreno debido a un drive-through por una infracción de FCY. El Toyota #7 inicialmente lideraba sobre el coche hermano en tercer lugar, antes de que Hartley se pusiera por delante con una parada más rápida.

Cuando el BMW #20 perdió el liderato debido a una vuelta de entrada desordenada de Robin Frijns, los dos Toyota cargaron hacia el frente, con Hartley y de Vries superando ambos al Cadillac de Norman Nato.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde Photo by: James Moy Photography via Getty Images

Se estaba gestando una intensa batalla entre los dos Toyota cuando un incidente de un coche LMP2 provocó el FCY. Hartley ya había entrado en boxes antes de la neutralización, mientras que de Vries entró para un servicio de emergencia durante el FCY antes de volver a boxes otra vez para una parada completa.

Cuando la carrera se reanudó, el Toyota #7 estaba cómodamente al frente, dejando atrás al Toyota #8. Aunque de Vries fue investigado por cortar la pista en la penúltima hora, finalmente fue exonerado por los comisarios, y Kobayashi llevó el coche hasta meta con una ventaja de victoria de 11 segundos.

El resultado marcó la primera victoria de Toyota en Le Mans desde 2022, así como la sexta en total. Tanto Conway como Kobayashi sumaron sus segundas victorias, mientras que de Vries celebró su primer triunfo absoluto.

El Toyota #8 iba detrás del coche hermano al entrar en la última hora, pero Frijns se recuperó de su anterior excursión fuera de pista y adelantó a Buemi en las Porsche Curves, elevando al segundo puesto al BMW #20 que compartía con Rast y van der Linde.

El Cadillac #12, que lideró varios tramos de la carrera, no tuvo la velocidad para luchar por una posición de podio en las horas finales, ya que el FCY que comprometió al Toyota #8 también lo dejó fuera de la batalla por la victoria. Nato, Will Stevens y Louis Deletraz terminaron finalmente la carrera a 32 s en la cuarta posición.

Cadillac se quedó de hecho con un solo coche en pista al amanecer después de que el coche hermano #38 inscrito por el equipo oficial Jota sufriera problemas de dirección asistida poco después de las 4 de la madrugada, hora local. Tras múltiples intentos de solucionar el problema, el coche compartido por Sebastien Bourdais, Earl Bamber y Jack Aitken terminó retirándose. El Cadillac #38 había estado metido de lleno en la lucha por el liderato hasta entonces.

Ferrari sufrió su primera derrota en Le Mans desde su regreso a la clase reina de la resistencia, con Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi terminando sextos en el 499P #51 oficial. Al fabricante italiano le faltó ritmo para luchar delante, mientras que Pier Guidi también estuvo involucrado en una colisión con el Proton #9 en la quinta hora, un incidente por el que el italiano recibió una penalización de drive-through.

El Ferrari #50 se retiró de la carrera el domingo por la mañana por problemas mecánicos, tras haber quedado ya fuera de la lucha durante la noche.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Photo by: Rainier Ehrhardt

Alpine mostró destellos de ritmo durante la noche, pero solo pudo lograr como mejor resultado el sexto puesto con el A424 #35 pilotado por Ferdinand Habsburg, Charles Milesi y Antonio Felix da Costa. El coche #35 perdió varias vueltas debido a un fallo en la bieleta de la barra estabilizadora delantera, mientras que Jules Gounon, Frederic Makowiecki y Victor Martins terminaron finalmente 10.º.

Los vigentes campeones Ye Yifei, Robert Kubica y Phil Hanson terminaron séptimos en el Ferrari satélite de AF Corse tras entrar en boxes en los últimos 15 minutos para un splash and dash.

El Cadillac #101 de Wayne Taylor Racing, compartido por Filipe Albuquerque, Ricky Taylor y Jordan Taylor, acabó noveno tras sufrir varias penalizaciones por infracciones de FCY.

Fue una discreta segunda participación para Aston Martin en la clase Hypercar, ya que Harry Tincknell, Tom Gamble y Ross Gunn terminaron novenos en el Valkyrie LMH #007. El otro coche del fabricante británico fue llevado al garaje a poco más de una hora del final, y finalmente acabó 14.º y último tras las reparaciones.

Como se esperaba, Peugeot languideció en el fondo del grupo Hypercar durante toda la carrera, a pesar de que el fabricante francés volvió a ofrecer un coche fiable a lo largo de las 24 horas.

El Peugeot 9X8 #94 pilotado por Loic Duval, Malthe Jakobsen y Theo Pourchaire terminó a cuatro vueltas en 11.ª posición, mientras que Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne y Nick Cassidy llevaron el coche hermano #93 hasta la 12.ª posición.

Genesis logró llevar un coche hasta la meta en su debut en Le Mans, con el GMR-001 #19 compartido por Mathieu Jaminet, Paul Loup Chatin y Daniel Juncadella registrando un resultado de 13.º puesto. El coche con motor V8 se detuvo dos veces durante la noche por problemas mecánicos, pero pudo volver a ponerse en marcha para ver la bandera a cuadros.

La marca Hyundai perdió su coche #17 el domingo por la mañana cuando Mathys Jaubert se detuvo por una rotura de la suspensión delantera derecha mientras rodaba al borde de un resultado entre los 10 primeros.