Confusión en Le Mans: ¡BMW recupera la pole position!

Más espectacular que nunca, la Hyperpole de las 24 Horas de Le Mans 2026 lamentablemente terminó en una confusión general. Mientras Cadillac pensaba haber conseguido la pole position por 5 milésimas de segundo frente a BMW, gracias a un tiempo de 3'22"559 firmado por Jack Aitken, el resultado cambió de manos.

Fue entonces, mientras Jack Aitken celebraba su hazaña con sus compañeros de equipo Sébastien Bourdais y Earl Bamber, cuando las pantallas de dirección de carrera comenzaron a agitarse.

Y finalmente, el tiempo del Cadillac N°38 fue eliminado, relegando al equipo estadounidense al 10º y último puesto de la Hyperpole 2, al tiempo que ofrecía en bandeja la pole position a Dries Vanthoor y al BMW N°15, que comparte con Kevin Magnussen y Raffaele Marciello.

Desde el inicio de la sesión, el Cadillac quedó bajo investigación, después de haber provocado un retraso de dos minutos en el comienzo. Jack Aitken se presentó demasiado pronto al final del pit lane, lo que provocó la sanción.

Los comisarios dieron una explicación más precisa en su informe en el que establecían la sanción, donde puede leerse: "El piloto no respetó las instrucciones del director de carrera al salir del carril de trabajo en boxes para incorporarse al carril rápido antes de haber sido autorizado a hacerlo". La sanción aplicada fue la anulación del tiempo.

La primera fila de la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans estará compuesta por un BMW y un Cadillac, con la segunda posición para la tripulación N°12, mientras que Alpine sube al tercer puesto por delante del segundo BMW.

"Estoy muy contento, es extraordinario para todos los que trabajan todo el año, y espero hacer una buena carrera", reaccionó el poleman Dries Vanthoor. "Estoy contento de hacer la pole, pero el objetivo es ganar la carrera"

Clasificación actualizada

P N° PILOTo eQUIPo dif. tiempo 1 15 VANTHOOR, Dries BMW M TEAM WRT 3:22.564 2 12 STEVENS, Will CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 0.519 3:23.078 3 35 FÉLIX DA COSTA, António ALPINE ENDURANCE TEAM 1.061 3:23.620 4 20 FRIJNS, Robin BMW M TEAM WRT 1.205 3:23.764 5 101 ALBUQUERQUE, Filipe CADILLAC WTR 1.219 3:23.778 6 19 CHATIN, Paul-Loup GENESIS MAGMA RACING 1.264 3:23.823 7 009 DE ANGELIS, Roman ASTON MARTIN THOR TEAM 2.170 3:24.729 8 51 CALADO, James FERRARI AF CORSE 2.522 3:25.081 9 17 LOTTERER, André GENESIS MAGMA RACING 3.557 3:26.116 10 38 AITKEN, Jack CADILLAC HERTZ TEAM JOTA -