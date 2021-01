El jefe del equipo, Colin Kolles, reveló que su proyecto sigue adelante en su sede en Alemania a pesar de que optó por no competir de tiempo completó en la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Resistencia; la categoría anunció su lista de inscritos para este año este jueves.

ByKolles ahora está efectivamente al margen para 2021 porque las inscripciones carrera por carrera están excluidas en la nueva clase de Hipercoches que ha reemplazado a la división LMP1 como la categoría principal del WEC.

El equipo decidió no competir de tiempo completo desde la temporada 2019/2020 y solo disputó las rondas en Spa y las 24 Horas de Le Mans, ya que centró su atención en el desarrollo de la nueva máquina LMH.

Kolles dijo a Motorsport.com que el nuevo contendiente LMH no híbrido, que está propulsado por una Gibson V8, estará "funcionando muy pronto" y que la primera prueba está programada para febrero.

Cuando se le preguntó por qué había optado por no ingresar con un auto de tiempo completo en el WEC respondió: "No estamos contentos con algunas de las cosas que están sucediendo con la organización del WEC y por eso decidimos no hacerlo”.

ByKOLLES Project LMH Photo by: ByKOLLES Racing

Kolles se negó a dar más detalles sobre sus comentarios y no confirmó ni negó la especulación de que el equipo está descontento con el nivel de las tarifas de inscripción para un calendario que se ha reducido de ocho carreras que tuvo en la campaña anterior a solo seis.

Insistió en que el coche, que aún no ha recibido un nombre o número específico, correrá en el futuro: "Algún día competirá, pero no estamos bajo ninguna presión para hacerlo competir”.

El prototipo LMH es parte de un proyecto de tres frentes en ByKolles, desarrollando el coche de competencia que será base para un modelo de producción.

Kolles explicó que el LMH está "construido en un 90 por ciento según nuestro diseño".

Respecto a los pilotos dijo que los habituales Tom Dillmann y Oliver Webb, así como Joao Paulo de Oliveira, son candidatos potenciales para una primera revisión que se realizaría el siguiente mes.

ByKolles ha sido un incondicional del WEC desde el relanzamiento de la serie en 2012.

El equipo inicialmente compitió con coches Lola LMP2 para después utilizar su propio diseño bajo la denominación de Lotus en la misma división. En 2014 pasó a la categoría lMP1 con el CLM P1 / 01, que fue impulsado por motores AER, Nissan y Gibson durante su vida útil de seis temporadas.