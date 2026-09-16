NASCAR modifica la normativa sobre neumáticos para lluvia en Bristol

Los responsables de la serie NASCAR han modificado una parte de la normativa sobre neumáticos para lluvia de cara a un fin de semana repleto de carreras en el Bristol Motor Speedway.

En efecto, los neumáticos para lluvia podían utilizarse en todos los circuitos ovales de una milla de longitud o menos, lo cual no ha cambiado. Sin embargo, la organización era la única encargada de decidir cuándo quitar esos neumáticos y volver a los lisos, lo cual sí se ha modificado.

NASCAR sigue controlando el compuesto de los neumáticos para el inicio de la carrera, pero, a partir de ese momento, los pilotos, los jefes de equipo y las escuderías pueden decidir por sí mismos cómo actuar ante condiciones meteorológicas cambiantes. La única salvedad es que la propia NASCAR debe considerar que la pista está mojada para que se permita el uso de neumáticos para lluvia.

Neumáticos Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Para dar inicio a la carrera, todos los coches deben llevar el mismo tipo de neumáticos (slicks o de lluvia), según lo determine la NASCAR

Tras la bandera verde que da inicio a la carrera, si la NASCAR muestra una bandera amarilla por lluvia y considera que la superficie de la pista está húmeda, cada equipo podrá elegir si compite con neumáticos de lluvia o lisos.

La NASCAR puede considerar que la calle de boxes está húmeda. En este caso, cualquier parada en boxes bajo bandera amarilla no será competitiva (no se modificarán las posiciones)

Las posiciones no cambiarán en la calle de boxes. Los coches que salgan de la calle de boxes se colocarán detrás de los que se hayan quedado en pista, si procede.

Las paradas en boxes con bandera verde seguirán siendo competitivas (las posiciones pueden cambiar).

Esta es una decisión bien recibida por la mayoría de los equipos, y el tema se convirtió en un punto de debate en el New Hampshire Motor Speedway el 23 de agosto. Con los neumáticos para lluvia, Shane van Gisbergen logró una ventaja de 7+ s sobre el resto del pelotón, pero la NASCAR sacó una bandera amarilla de competición y obligó a todos los coches a volver a montar neumáticos lisos en una parada programada y no competitiva.

Cambiar esto hará que las carreras con condiciones meteorológicas cambiantes sean mucho más emocionantes y dará a los pilotos un control total sobre sus estrategias en una pista que se está secando o que está húmeda.

«Siempre escuchamos las opiniones de los aficionados y del sector, y si surge una oportunidad de marcar una diferencia significativa que beneficie a las carreras, no perderemos tiempo en ponerla en práctica», afirmó Steve O’Donnell, director ejecutivo de la NASCAR. «Hubo muchas opiniones contundentes tras la carrera de New Hampshire, y Ben Kennedy, John Probst y todo el equipo de Competición se pusieron manos a la obra. Dar a los equipos la libertad de tomar sus propias decisiones en situaciones de lluvia en los óvalos es otro ejemplo de cómo estamos trabajando para mejorar y ofrecer el mejor espectáculo posible a nuestros aficionados».

El Bristol Motor Speedway, de media milla, es uno de los circuitos ovalados autorizados para el uso de neumáticos de lluvia, al igual que los siguientes: Iowa Speedway, New Hampshire Motor Speedway, Phoenix Raceway, Martinsville Speedway, North Wilkesboro Speedway y Richmond Raceway.

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