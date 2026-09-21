La debacle de Ducati en Spielberg: por qué se esfumó su dominio

Con diez victorias, Ducati es la marca más exitosa en el Red Bull Ring desde que Austria regresó al calendario de MotoGP en 2016. Sin embargo, en esta ocasión los pilotos tuvieron grandes dificultades y la victoria no estaba a su alcance por sus propios medios. El mejor piloto de Ducati fue Marc Márquez, que terminó quinto.

Por motivos de seguridad, Michelin apuesta en el Red Bull Ring por una carcasa más dura para los neumáticos traseros. Y esta construcción de los neumáticos no se adapta de forma óptima a la Desmosedici actual.

"Las sensaciones han sido muy similares a las que tuvimos al inicio de la temporada en Tailandia", compara Álex Márquez. "Aquí tenemos los mismos neumáticos. Por supuesto, eso no nos ayuda en absoluto".

Aprilia supo transmitir mejor la potencia del motor al asfalto. Lo mismo ocurrió con KTM. Ducati intentó ganar agarre con cambios en la puesta a punto. En el caso de Fabio Di Giannantonio, incluso se tomó el camino equivocado.

"En el MotoGP actual no te puedes permitir un fin de semana en el que primero te quedas rezagado y luego tienes que volver a remontar con dificultad", afirma sin rodeos el piloto del equipo VR46.

"Entonces, aunque haces una carrera decente, no es una con la que puedas luchar en la cabeza. Teníamos una moto aceptable, pero no una con la que pudiéramos meternos en la lucha por los primeros puestos. Sinceramente, hemos echado a perder el fin de semana".

Di Giannantonio se quedó a las puertas de sumar un punto para el Mundial en la carrera sprint. En el Gran Premio cruzó la línea de meta en duodécima posición. Aparte de las dificultades con la carcasa de los neumáticos, en la carrera larga varios pilotos de Ducati se enfrentaron a otro problema.

Todas las luces de aviso encendidas en la moto de Álex Márquez

Marc Márquez señaló al llegar a meta que la presión del freno delantero no era constante y que, en un momento dado, incluso pensó en abandonar la carrera. No fue el único que tuvo problemas con los frenos.

Alex Márquez cuenta: "A mí se me encendieron los indicadores de sobrecalentamiento de los frenos, de motor demasiado caliente y de todo lo imaginable. Pero pensé: lo voy a intentar de todos modos. Voy en 14.ª posición, así que, si me caigo, tampoco pierdo mucho".

El piloto de Gresini luchaba en el pelotón medio, pero su carrera terminó en la 13.ª vuelta, en la chicane. "En un duelo con Raúl, íbamos uno al lado del otro. Me desvié un poco hacia la línea sucia y se me escapó la rueda delantera".

Álex Márquez se retiró tras sufrir una caída en la chicane Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

En general, Alex Márquez se mostró sorprendido de que Ducati tuviera tantas dificultades en el Red Bull Ring, donde antes solía dominar: "Sí, totalmente. Quiero decir, es muy sorprendente tener este tipo de problemas aquí".

"Ya desde la primera sesión de entrenamientos nos preguntábamos qué estaba pasando realmente. Fue algo realmente muy extraño. La moto no se comportaba en absoluto como estamos acostumbrados".

"La carcasa de este neumático trasero ha supuesto un cambio enorme. Algo parecido nos pasó también en Tailandia. Pero bueno, en Tailandia hace un calor extremo y el trazado es muy particular".

"Te dices a ti mismo: “Bueno, aquí hay muchos puntos de frenada brusca, lo vamos a controlar”. Pero simplemente no conseguimos aprovechar eficazmente el agarre de ese neumático trasero. Y ahí es precisamente donde hemos perdido muchísimo tiempo en cuanto a tracción".

Aldeguer se enfrenta a los mismos problemas

El año pasado, Fermín Aldeguer luchó con Marc Márquez por la victoria y quedó segundo. Él también cree que las temperaturas más bajas, en comparación con la carrera de agosto del año anterior, podrían haber influido.

"Sí, creo que con calor podemos aprovechar mucho mejor la carcasa de estos neumáticos. Cuando hace frío, nos cuesta mucho más. Eso también se vio en la sesión de calentamiento, era evidente", confirma Aldeguer.

Una penalización por tiempo relegó a Fermín Aldeguer al octavo puesto al final de la carrera Foto: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Al igual que los hermanos Márquez, él también tuvo problemas con el freno delantero durante la carrera: "El punto de presión era irregular. En algunas curvas, al llegar, de repente ya no tenía ninguna eficacia de frenado. Sí, fue algo realmente extraño".

En el último tercio de la carrera, Aldeguer perdió posiciones frente a Marc Márquez y Brad Binder (KTM). Una penalización de tiempo de tres segundos impuesta a posteriori relegó a Aldeguer al octavo puesto en la clasificación final.

"El agarre de la rueda trasera era bastante bueno con un poco de inclinación, es decir, en el flanco del neumático", comenta sobre la fase final. "Eso lo pude gestionar bien. Pero en el centro del neumático ya no respondía en absoluto. Es bastante extraño".

A Bagnaia le va mejor que últimamente

Para Francesco Bagnaia, el fin de semana comenzó como los últimos tiempos: con dificultades. En los entrenamientos del viernes no notó ninguna diferencia entre el neumático blando y el medio, más duro. Volvió a carecer de agarre.

Para el sábado se modificó ligeramente la configuración y, de repente, las cosas mejoraron. "Pude frenar mejor con la moto, aprovechar más el neumático trasero para tomar las curvas, y el agarre no estaba nada mal", explica Bagnaia.

"Aunque seguimos sin tener suficiente tracción, hemos dado un paso adelante. Pude dejar que la moto se deslizara más, y eso ayudó a que el neumático trasero empujara menos sobre la rueda delantera".

Francesco Bagnaia volvió a sumar puntos para el Mundial tras tres fines de semana de carrera Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Corrió el sprint con el neumático medio para ganar experiencia de cara al Gran Premio. El sexto puesto fue su mejor resultado en un sprint desde su victoria en Brno. En el Gran Premio quedó séptimo.

"Sí, al menos he terminado la carrera, lo cual ya es una mejora", afirma Bagnaia, ya que anteriormente no había sumado ni un solo punto del Mundial en tres fines de semana de carrera consecutivos.

Pero los problemas de frenada también se manifestaron en su moto: "Por suerte, lo he conseguido. Aun así, ha sido bastante duro, porque en ningún momento he notado agarre".

"Me costó muchísimo y fue muy difícil forzar la moto en las curvas, porque la máquina simplemente no aceleraba como yo quería".

A los ingenieros de Ducati les espera ahora un exhaustivo análisis de las causas para que la combinación de falta de agarre en la rueda trasera y desgaste del freno delantero no se repita en Indonesia, donde se volverá a utilizar una carcasa más dura.