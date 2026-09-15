Por qué Gateway pone a prueba los frenos de la NASCAR Cup Series

La carrera "Enjoy Illinois 300" siempre iba a desarrollarse así. No faltaron problemas con los frenos el domingo en el World Wide Technology Raceway, pero eso siempre ocurre en circuitos con rectas largas y curvas que exigen una frenada fuerte. Eso también ha sido así en Loudon, Nashville y Phoenix desde que la Copa NASCAR introdujo la actual generación de monoplazas en 2022.

El hecho de que esto ocurriera durante la primera carrera en Gateway con el nuevo paquete de normas para circuitos cortos —que aumenta la potencia y reduce la carga aerodinámica— lo hacía aún más previsible. Había más velocidad en las rectas y menos para que el alerón capturara el de los coches al final de las mismas.

Los fallos en los frenos afectaron a varios de los equipos que competían en la Chase for the Championship.

Zane Smith sufrió un fuerte impacto al final de la Etapa 2 debido a un fallo en el disco de freno. Ryan Blaney se estrelló contra el muro de la recta principal en la vuelta 155 mientras rodaba en sexta posición. Chase Elliott sufrió un fallo en los frenos y chocó contra Chase Briscoe en la vuelta 214.

Los tres últimos de ese grupo de pilotos eran todos aspirantes al título.

Chris Buescher, un competidor de la Chase for the Championship con una posición inferior en la clasificación, también sufrió un accidente por un fallo de frenos y provocó la última bandera amarilla a tres vueltas del final. A lo largo de la carrera, varios pilotos se habían quejado de que el pedal "se alargaba" y de que la presión de los frenos disminuía.

Zane Smith, Front Row Motorsports Foto: Jeff Curry / Getty Images

El jefe de equipo de Blaney, Jonathan Hassler, afirmó que, en última instancia, su equipo no había enfriado lo suficiente los frenos con su configuración.

"Gateway siempre ha sido un circuito exigente para los frenos", declaró Hassler a NASCAR.com tras la carrera. "Antes nos había ido bien, pero sabíamos que este paquete exigía un poco más. Sin duda intentamos ser prudentes, pero aun así creo que no les proporcionamos suficiente refrigeración".

El líder del campeonato, Denny Hamlin, afirmó que él también estuvo a punto de sufrir una avería al final de la carrera.

"Diría que estuve al límite", afirmó Hamlin. "Tuve que pisar a fondo el pedal en las dos últimas reanudaciones, y eso suele ser señal de que estás a punto de que se te rompa uno".

Evidentemente, algunos equipos sí proporcionaron suficiente refrigeración, ya que Bubba Wallace no notó ningún cambio en absoluto una vez finalizada la carrera, mientras luchaba por un puesto entre los cinco primeros a última hora de la tarde.

"Sí, mi coche estaba bien", dijo Wallace. "Hemos trabajado mucho en nuestro sistema de frenos durante los últimos seis años. Y creemos que el grupo del 23 ha alcanzado un nivel realmente bueno en cuanto a frenos. Así que el mío parecía nuevo hasta el final".

William Byron terminó cuarto, pero necesitó que su jefe de equipo, Rudy Fugle, lo ayudara a llegar hasta el final.

"Por desgracia, hemos tenido algunos problemas con este coche desde el principio; en circuitos como Gateway, Phoenix —que está al límite— y Nashville; lugares con largas rectas", explicó Fugle el lunes en SiriusXM NASCAR Radio. "Tenemos muchos problemas con los frenos y eso ha causado dificultades a gran parte del pelotón; a diferentes fabricantes y diferentes equipos. Es un fastidio porque no tenemos mucho que ver con ello. Podemos elegir las pastillas de freno y poco más. Es complicado.

"Siempre es una preocupación; y estamos tomando decisiones para intentar sobrevivir a la carrera en lugar de centrarnos en el rendimiento cuando se trata de estos dos circuitos. Lo estábamos vigilando. A veces teníamos un pedal largo, lo que puede ser una sentencia de muerte, porque quieres bombear los frenos, lo que genera calor y lleva a perder un disco. Tenemos que animarle a que bombee menos y espere a que salga una bandera amarilla. Así es como lo superamos".

NASCAR permite a los equipos elegir la marca y el tipo de pastillas de freno que pueden utilizar de cualquier proveedor.

En el garaje se ha comentado que los equipos que han tenido problemas en Nashville y New Hampshire también utilizaban pastillas de freno Ferodo. James Small, jefe de equipo de Chase Briscoe, también declaró a NASCAR.com que los problemas de su equipo en Iowa eran similares a los que se estaban produciendo en la REPCO Supercars Series.

Las vueltas adicionales que ahora se completan en las sesiones de entrenamientos ampliadas cada semana podrían aumentar la probabilidad de fallos en los frenos.

Quien mejor lo expresó fue Cliff Daniels, jefe de equipo del ganador de la carrera, Kyle Larson.

"Sí, simplemente desde la perspectiva del recuento de vueltas, lo que supone un mayor desgaste de las pastillas de freno y más ciclos en general", afirmó Daniels. "Cuando tienes los entrenamientos ampliados con dos juegos de neumáticos, algo que todos queríamos, nos encanta y por lo que estamos agradecidos... pero cuando entras a ponerte el segundo juego de neumáticos nuevos, te quedas parado un minuto.

"Eso supone otro ciclo de enfriamiento rápido, ya que pasas de tener los frenos muy calientes en la pista a entrar, esperar, realizar los cambios y montar neumáticos nuevos para volver a salir. Esto es un poco diferente de lo que sería una parada en boxes durante una carrera.

"Está el aspecto del ciclo térmico porque está el desgaste de las pastillas. En mi opinión, ambas cosas influyen en el umbral general con el que afronta uno un día como el de hoy".

Dicho esto, Daniels cuenta con un paquete de frenos para estas carreras que rara vez da problemas, lo que le da mucha confianza en estos circuitos.

"Diría que, por lo general, hemos dado con un paquete de frenos que ofrece un buen equilibrio entre agarre y tacto", afirmó Daniels. "Es un paquete muy común. No tiene nada de especial. No tiene nada complicado. Lo utilizamos en todos estos tipos de circuitos, desde Loudon hasta Phoenix y Gateway".

Lo calificó de paquete "estándar".

Las normas de la NASCAR no permiten a los equipos cambiar las pastillas de freno tras las sesiones de entrenamientos y antes de la carrera del día siguiente. Los equipos pueden cambiar las pastillas una vez que se da la salida, pero eso supondría perder varias vueltas detrás del muro.

Daniels cree que algunos problemas podrían aliviarse simplemente permitiendo un cambio de pastillas antes de la carrera. E incluso así, afirma que la NASCAR debería exigir que se utilicen las mismas combinaciones de pastillas con las que superaron la inspección técnica inicial.

"Me pregunto, a medida que avanzamos hacia más sesiones de entrenamientos, si disponer de dos juegos de neumáticos —lo cual, en mi opinión, es realmente bueno para el deporte y para los aficionados— supone también un aumento considerable de los ciclos de trabajo de los frenos", afirmó Daniels.

"Parte del debate podría consistir en plantearse, de cara al futuro, tras estas sesiones de entrenamientos más largas en circuitos como Nashville, Loudon, Gateway o Phoenix —pistas que son famosas por exigir mucho a los frenos—, si permitimos a los equipos realizar cambios equivalentes, como discos y pastillas de freno, en los coches antes de la carrera.

"Estoy seguro de que ese sería un tema que se podría debatir".

En última instancia, su superior directo, Jeff Gordon, afirma que los equipos se encuentran en una situación demasiado limitada y que este tipo de dinámica solo se da debido a un reglamento muy restrictivo.

"Más vale que tenga cuidado con cómo respondo a eso, porque no quiero pasarme de la raya", dijo Gordon. "Creo que la razón por la que estamos en esta situación es que estamos muy limitados. Necesitamos más opciones y más libertad. Si queremos refrigerar más, que se refrigere más. Si queremos unas pastillas diferentes…

"Quiero decir, me alegró ver que al menos se fijaran en los discos y demás. Pero este circuito es realmente exigente con los frenos. Me gustaría que la NASCAR y los equipos colaboraran un poco más con los fabricantes de frenos para intentar encontrar una solución para aquí.

"Quiero decir, nuestros coches son famosos por exigir mucho a los frenos en general, y aquí aún más. Creo que, con el esfuerzo adecuado, pueden dar con una solución. No deberíamos venir aquí con equipos que sienten que los márgenes están tan ajustados. Creo que todos los equipos llegaron aquí nerviosos. Cuando se dio la salida, estaban nerviosos".

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