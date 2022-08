Kurt Busch aún no puede correr, espera estar en playoffs

Busch, de 44 años, no ha sido autorizado a competir desde un accidente que sufrió en la clasificación en Pocono el 23 de julio de este año. Después de esto estaba experimentando síntomas parecidos a los de una conmoción cerebral y desde entonces ha estado totalmente centrado en su recuperación, perdiéndose cuatro carreras dentro de NASCAR Cup.

El ex campeón de la Cup Series se perderá ahora también las dos siguientes, terminando la temporada regular al margen. El aspirante al título de la NASCAR Xfinity Series, Ty Gibbs, seguirá siendo su sustituto en el Toyota Camry nº 45 de 23XI Racing. Gibbs tiene un mejor resultado de 10º en cuatro salidas hasta ahora, que fue en Michigan.

Busch hizo la siguiente declaración a última hora del jueves:

"Por mucho que quiera volver al coche, todavía no es el momento adecuado. En las últimas semanas, he centrado todos mis esfuerzos en mejorar. Y para centrar plenamente mi recuperación en tratar de estar de vuelta para los playoffs, no voy a competir en las dos próximas carreras en Watkins Glen y Daytona.

"Esta decisión no ha sido fácil, pero sí la correcta. Necesito correr al 100%. Se lo debo a todo el mundo en 23XI, a todos nuestros socios, a mis compañeros y a los aficionados. Mi objetivo es estar de vuelta en el Toyota Camry TRD nº 45 de 23XI Racing para empezar los playoffs.

"Sé que Ty (Gibbs) seguirá haciendo un gran trabajo en mi ausencia, y aprecio la competitividad que ha traído a la pista. Sigo estando increíblemente agradecido por todos los buenos deseos y el apoyo. Realmente significa mucho".

Mientras no haya dos nuevos ganadores en las dos próximas carreras, Busch, a quien la NASCAR ha concedido una exención médica, seguirá en la zona de los playoffs.