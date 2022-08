Por qué la carrera de NASCAR en Watkins Glen será histórica

No sólo el circuito de Watkins Glen International produce algunas de las carreras más emocionantes y finales memorables en el calendario de NASCAR, sino que este año también sirve como la penúltima carrera de una temporada regular que ha visto 15 ganadores diferentes. Cinco de esos ganadores nunca habían ganado antes de la temporada 2022.

Incluso más allá de su importancia en los playoffs, hay otra razón por la que esta carrera será histórica. Siete países diferentes estarán representados, la mayor cantidad en una sola carrera de la NASCAR Cup Series.

La carrera de la Copa de 2010 en Sonoma y la carrera de la Copa de 2013 en Watkins Glen se acercan, con seis naciones representadas. Además, solo siete veces en los más de 70 años de historia del deporte un piloto internacional ha ganado en la Cup Series.

La parrilla de este fin de semana estará compuesta por algunos pilotos internacionales muy destacados, con carreras muy exitosas. Por supuesto, está el piloto de NASCAR a tiempo completo y nativo de Monterrey, México, Daniel Suárez. El ex campeón de la NASCAR Xfinity Series se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la Cup Series a principios de este año en el Sonoma Raceway.

Race winner Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Onx Homes / Renu Chevrolet Camaro Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Pero también está Kimi Raikkonen, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2007 y ganador de 21 carreras a lo largo de su notable carrera de 20 años en la máxima categoría. En su esperado debut en la Cup Series, el piloto finlandés pilotará el Chevrolet N°91 de Trackhouse Racing como compañero de equipo de Suárez y Ross Chastain, que se han combinado para ganar dos de las cuatro carreras en circuitos mixtos disputadas hasta ahora este año. Tiene dos salidas anteriores en NASCAR, una en la Truck Series y otra en la Xfinity Series en 2011. Sin duda será un piloto a tener en cuenta, pero el aficionado medio a la NASCAR puede tener problemas con que se le llame "Iceman", ¡ya que también es el apodo de Terry Labonte, miembro del Salón de la Fama de NASCAR!

Kimi Raikkonen Photo by: Project91

Al igual que Raikkonen, Mike Rockenfeller debutará en la NASCAR Cup Series. El veterano piloto alemán es más conocido por su victoria con Audi en las 24 Horas de Le Mans de 2010, así como por haber conseguido el título del DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) de 2013. Este fin de semana estará al volante del Chevrolet N°77 de Spire Motorsports, y creo que podría ser el piloto con mejor rendimiento de este grupo el domingo.

Mike Rockenfeller, Abt Sportsline Photo by: Alexander Trienitz

El equipo Hezeberg es un equipo bastante nuevo en la Copa, pero no es ajeno a la presencia de pilotos internacionales. El ex campeón del mundo de F1 Jacques Villeneuve hizo su debut en Daytona 500 con el equipo en febrero, conduciendo el Ford Mustang N°27. Desde entonces, han contado con el holandés y dos veces campeón de la NASCAR Euro Series, Loris Hezemans, en tres de las cuatro carreras en circuitos mixtos de este año.

Loris Hezemans, Team Hezeberg, Hezeberg Systems Ford Mustang Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Recientemente, el equipo Hezeberg introdujo un segundo coche por primera vez en el Indianapolis Road Course, con el piloto ruso Daniil Kvyat al volante del Toyota Camry N°26. Volverán a hacerlo en Watkins Glen, donde Kvyat espera mejorar lo hecho en Indy, donde no pudo terminar la carrera por problemas mecánicos. El ex piloto de F1 en Red Bull participó en más de 100 carreras en la máxima categoría, en las que consiguió tres podios.

Daniil Kvyat, Red Bull Racing celebrates his third place Photo by: Red Bull Content Pool

La lista continúa con el piloto británico Kyle Tilley, que figura como piloto del Ford Mustang N°78 de Live Fast Motorsports. De los pilotos a tiempo parcial de esta lista, es el más experimentado en NASCAR, con cuatro salidas en la Copa en los últimos dos años. El piloto de coches deportivos cuenta con una victoria en la Rolex 24 de Daytona de 2021, y forma parte del equipo ganador del título de la Asian Le Mans Series de 2021 en la clase LMP2-Am.

Kyle Tilley, Live Fast Motorsports, Ford Mustang Bremont / Battle Associates Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Los 33 pilotos estadounidenses de la lista de inscriptos elevan a siete los países representados. Puede que no parezca tan impresionante en comparación con la actual parrilla de la F1 o la media de la IndyCar, pero sigue siendo un hito importante para NASCAR, que sigue trabajando para ampliar su audiencia.

Con la posibilidad de llegar a los playoffs en juego y con todos estos pilotos de diferentes orígenes, el domingo será otra carrera en Watkins Glen que no olvidaremos pronto.