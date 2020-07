Quartararo: "No tuve problemas de motor"

Rossi tuvo que retirarse en la primera carrera de la temporada en Jerez por un problema de motor todavía sin identificar, mientras que Morbidelli sufrió un fallo similar en la segunda cuando luchaba por el podio.

Motorsport.com reveló el pasado jueves que Yamaha había enviado un motor de Rossi y otro de Maverick Vinales a Japón para analizarlos.

MotoGP hizo pública el domingo la lista de motores utilizada por cada piloto y se confirmó que el español ya ha abierto las cinco unidades que tiene para toda la temporada, mientras que los otros tres pilotos de Yamaha ya van por cuatro.

Las tres próximas carreras se celebrarán en dos circuitos más exigentes con el motor como son Brno y el Red Bull Ring, y esto podría plantear un problema para Yamaha.

Sin embargo, al líder del campeonato, Fabio Quartararo, no le preocupa que los problemas de Yamaha le puedan afectar a sus aspiraciones en las próximas carrera.

"No estoy preocupado", contestó Quartararo tras ganar el Gran Premio de Andalucía. “Mi trabajo como piloto es rendir en la pista y tenemos cientos de ingenieros que trabajan en el motor, en la moto".

“Si hay un problema, tenemos dos semanas [antes de Brno], así que espero que encuentren algo. Pero hasta el momento no he tenido ningún problema con el motor".

“Por lo tanto, me siento bien. Como piloto, solo me centro en conducir y no en los problemas técnicos ”.

Viñales, que terminó segundo, señaló que sintió un "ruido extraño" en su motor durante el FP3 del GP de España, pero no ha tenido más problemas a partir de entonces.

"Tuve un problema en el FP3. Sentí un ruido, así que paré inmediatamente en el box".

“No sé nada más. Sé que el motor no ha dado ningún problema más hasta hora. Toda la carrera fue bien, no cayó la potencia, así que veremos más adelante".

"Pero como dijo Fabio, tienen dos semanas para ver cuál fue el problema, porque Franco rompió un motor, Valentino rompió un motor la semana pasada. Por lo tanto, necesitamos encontrarlo y solucionarlo".

"Es importante también porque el campeonato es difícil y someteremos a mucha presión el motor, especialmente en las próximas carreras".

Morbidelli no supo explicar qué le sucedió a su motor cuando se le preguntó por su abandono en la vuelta 17 de 25 yendo cuarto.

"Pasó de repente, la moto se paró y no sabemos por qué", explicó. “Pero pasó de repente. Noté que el motor no funcionaba y apagué la moto porque no sabía qué iba a pasar".

“No fue una rotura real, solo algo mal. No entendí exactamente lo que estaba pasando. Pero [tenía] dudas y apagué el motor ”.

Información adicional de Matteo Nugnes

Related video