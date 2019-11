Miller: "Espero que el año que viene pueda acercarme mucho más a Márquez"

Phillip Island.- Día grande para Jack Miller. Corría en casa y lució una decoración especial para la ocasión. El australiano salió bien y se enganchó al grupo que se disputó la cabeza en las primeras vueltas. Cuando Maverick Viñales se puso al frente y cambió el ritmo no pudo seguirle.

Marc Marquez y Cal Crutchlow también se escaparon. El del Pramac se veía abocado a luchar por el cuarto. Sin embargo, la caída de Viñales en la curva 10 abrió una plaza en el podio. Miller, lo vio y lo dio todo en los últimos metros para que fuese suya.

"Me asusté en las últimas tres curvas. Vi polvo en la 9 y me di cuenta de que era Maverick. Era mi momento e hice todo lo posible por conseguir el podio. Intenté cerrarme para no perder la posición. Ha sido increíble. Me siento un afortunado", dijo Miller al acabar.

La elección del neumático le penalizó.

"Iba a penalizar por no llevar el blando. Solo he tratado de ir a mi ritmo. Vi que se escapaban Marc y Maverick, e iba a ser difícil. Se convirtió en un podio en la última vuelta", indicó.

El oceánico suma así su cuarto podio del año y el que viene quiere dar un paso más.

"Enhorabuena a Marc, está este año imparable. Espero que el que viene podamos acercarnos mucho más a él", apunta.

Tras la cancelación de la cronometrada en la jornada del sábado, Miller tuvo que tomar parte en el warm up, la clasificación y la carrera sin caerse para no quedarse sin la decoración especial.

"Tuve que hacer la clasificación con este mono. Solo hicimos uno para el warm up y la carrera y me habría quedado sin él. Gracias a Pramac por permitirme llevar este diseño. Han hecho una gran labor", zanja.