"No puedes ser campeón desde el sofá", dice Marc Márquez

Marc Márquez sufrió un accidente el pasado 30 de octubre mientras hacía un entrenamiento off road. El ocho veces campeón del mundo se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo y, poco tiempo después, el piloto español descubría que tenía problemas de visión.

Márquez se puso rápidamente en contacto con su médico, quien le recomendó alejarse temporalmente de las dos ruedas hasta que su diplopía tuviera una solución concluyente.

El entrenamiento en motocross a menudo provoca críticas, y el debate se ha vuelto a intensificar después de que el campeón de Moto2, Remy Gardner, tuviera que pasar esta semana por el quirófano tras una lesión en esa modalidad.

"Entrenar con una moto de cross es peligroso. Pero también es peligroso cuando conduces una Superbike en ciertas pistas que no son del todo seguras. Al final tienes que entrenar de alguna manera. Cuando estás sentado en el sofá, no hay riesgo y puedes ir a cualquier carrera. Pero entonces no puedes ser el mejor del mundo", razonó Márquez.

"Solo rodé durante 20 minutos, dije que daría dos vueltas más y luego pararía. Me caí en la curva y me golpeé la cabeza, pero pude levantarme después y enderezar la moto. Conduje hasta mi casa y me duché. Después de tres horas sentí que mi visión era rara", repasa.

"Llamé a mi médico. Me dijo que me quedara tranquilo y esperara una semana. A la semana nos dimos cuenta de que había un problema y lo hicimos oficial".

Tras semanas de incertidumbre, el #93 anunció que su diplopía no requería cirugía y días después se le pudo ver pilotando una RC213V-S en el circuito de Portimao, una versión comercial de su MotoGP.

Durante mucho tiempo no estuvo claro si la estrategia de volver a subir a la moto era lo correcto para la salud del piloto de Cervera, pues Márquez no hizo ningún progreso perceptible durante semanas.

"Traté de desconectarme del mundo y vivir una vida normal. Especialmente en las primeras semanas después de la lesión, quería desconectarme de todo lo demás. Obviamente es muy difícil", explica.

"No tuve una vida normal durante los primeros meses. Me senté en el sofá e intenté hacer pesas. Pero no fue posible. No le desearía una lesión así a ningún otro piloto".

El piloto oficial de Honda siguió los consejos de sus médicos y puso a prueba su visión en el circuito mundialista del Algarve, donde pilotó durante 65 vueltas para estudiar sus condiciones sobre la moto.

"El hombro y el brazo están en mejor forma, pero debemos descubrir cómo lidiar con eso durante la temporada para que no tengamos los mismos problemas de la temporada pasada", explicó el piloto de Cervera.