Miller, positivo por COVID y no estará en presentación de Ducati

El australiano, que nada más terminar el ensayo que se llevó a cabo en Jerez, en noviembre, cogió un vuelo para regresar a su país, ha estado entrenándose en Townsville, donde su familia posee una granja.

Este viernes por la mañana –hora australiana–, Miller colgó un video en su perfil de Instagram en el que informaba de que había contraído el covid-19, y que eso le iba a hacer imposible asistir al acto de promoción del nuevo curso que Ducati ha programado para justo dentro de una semana, el viernes 28 de enero.

¨Por desgracia, como podéis ver, me encuentro aún en casa, en Australia, tras dar positivo por coronavirus. Eso hace que no se me permita viajar, circunstancia que provocará que me pierda la presentación del equipo. Al margen de eso me encuentro bien, no tengo ningún síntoma y sigo con mi preparación aquí, en la granja¨, declaraba Miller, que, de cualquier forma, debería tener tiempo suficiente para dejar el virus atrás, antes de embarcarse hacia los test de pretemporada, que arrancarán el 5 de febrero en Sepang.

Para poder tener el acceso liberado a esos entrenamientos, el gobierno de Malasia exige un test positivo de no más de 72 horas antes de embarcar en el vuelo que le llevará hacia el país asiático. Asimismo, todos los integrantes del paddock de MotoGP que vayan a desplazarse hasta Sepang deberán realizarse una prueba PCR al aterrizar en el aeropuerto de Kuala Lumpur, y permanecer encerrados en la habitación de su hotel hasta obtener los resultados de dicho test, que no deberían demorarse más allá de las seis horas.

Una vez superado ese trámite, todos los miembros de la caravana de MotoGP deberán estar instalados en uno de los dos hoteles autorizados, y mantener un régimen de burbuja de lo más estricto: solo se permitirán trayectos entre el trazado y el hotel, y viceversa, y nadie podrá salir de allí.

Concluidas las dos primeras jornadas de test (5 y 6 de febrero), la mayor parte de equipos se embarcarán hacia Indonesia en vuelos fletados con la ayuda de Dorna.