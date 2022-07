Yamaha no descarta a Razgatlioglu para el lugar de Morbidelli

Con la extensión del contrato de Fabio Quartararo y la permanencia de Franco Morbidelli debido a su acuerdo de dos años, quedó claro que no existía ninguna vacante en Yamaha para el Campeón del Mundo de WSBK, Toprak Razgatlioglu.

Sin embargo, respecto a las últimas actuaciones del piloto italo-brasileño esta temporada, el equipo oficial podría haber invitado a pensar que Razgatlioglu todavía tiene una oportunidad en MotoGP.

Niccolo Canepa forma parte del equipo Yamaha en el Campeonato Mundial de Resistencia y, en una entrevista en GPOne, el italiano no descartó la posibilidad de este reemplazo.

"A lo largo de los años hemos visto de todo. Recuerdo a Maverick Viñales ganando en 2021 y luego yéndose. Todo es posible", comentó. "En Yamaha, todos deseamos que Franco pueda demostrar sus habilidades y ser tan rápido como en 2020. Pero, por otro lado, cualquier cosa puede pasar. Por ahora, no lo veo como un escenario viable".

Razgatlioglu quiso comprobar si se llevaba bien con el prototipo de la fábrica de Iwata. Tras un test con la Yamaha M1, la conclusión del turco fue positiva.

"Una segunda prueba sería un buen mensaje", añadió Canepa. "Sería una gran muestra de interés por parte del equipo en Toprak. Creo que si él siguiera yendo rápido, sería completamente normal que Yamaha pensara en él para el futuro en MotoGP, ha ganado un mundial de SBK que hacía tiempo que faltaba en Iwata y es una persona excepcional además de un piloto excepcional".

"La verdad es que a día de hoy no es nada fácil organizar pruebas, ya que el reglamento es particular. No sería fácil dejarle probar mucho, pero sería un buen mensaje por parte de Yamaha el querer organizar otras pruebas para él", concluyó.