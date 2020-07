Pol Espargaró: Márquez puede liderar con un brazo

El regreso de Marc Márquez este jueves a Jerez ha acaparado el protagonismo en el arranque del Gran Premio de Andalucía. El piloto de Honda se iba al suelo el pasado domingo durante la primera carrera de la temporada y se fracturaba el húmero de su brazo derecho.

Tras ser operado el martes en Barcelona, el piloto decidió volar de nuevo al trazado gaditano para ser examinado por los doctores del campeonato, que le dieron luz verde a tomar parte en el Gran Premio. El catalán se reservará hasta el sábado, cuando no habrán pasado ni 96 horas desde la intervención.

Antes de la caída, el #93 había protagonizado un remontada brutal tras salirse en la vuelta 5 y remontar pasar de la 16ª a la 2ª plaza, exhibiendo un ritmo muy por encima de sus rivales.

En caso de que, finalmente, pueda tomar parte en la carrera, habrá que ver en qué condiciones lo hace Márquez, aunque a tenor de lo visto hace cuatro días, Pol Espargaró le espera delante.

"Con lo rápido que iba, con un brazo puede estar con nosotros", dijo Polyccio, que acabó sexto en Jerez a menos de un segundo del podio. "Si alguien lo puede hacer, es él. Es un titán. Va a ser interesante ver qué puede hacer. Es increíble lo que hacen los doctores, en un par de días te fijan los huesos para llevar una MotoGP".

El piloto de Barcelona entiende los motivos de este precipitado regreso.

"Al final, para el que se juega el título, una carrera puede significar unos puntos para el campeonato. Para entenderlo hay que estar aquí, vivirlo. No tenemos los mismos plazos para recuperar que la gente que no corre en moto. Tenemos una tecnología brutal. Pasamos horas con máquinas que nos ayudan a acelerar el proceso. Los medicos saben lo que hacen. Si no nos subimos a la moto, nadie lo hace por nosotros", zanja.

