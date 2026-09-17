Acosta admite que, si hay un lugar donde KTM puede ganar en MotoGP 2026, es en Austria

Pol Espargaró espera que Pedro Acosta pueda conseguir por fin su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Austria de este fin de semana, gracias a su buena racha reciente.

Aunque la posibilidad de que Acosta consiga su primera victoria en MotoGP con el equipo ha sido un tema recurrente este año, el debate ha cobrado mayor relevancia de cara a la prueba de casa de KTM en el Red Bull Ring.

El español dejará KTM al final de la temporada tras firmar un contrato de dos años con Ducati, lo que significa que esta será la última vez que represente a su equipo de toda la vida en suelo austriaco.

Acosta llega a Spielberg tras tres excelentes fines de semana en Silverstone, Aragón y Misano, donde plantó cara a Aprilia y Ducati con una moto inferior.

Cuando se le preguntó si el Red Bull Ring supone la mejor oportunidad para Acosta de poner fin a su racha sin victorias, dado que el circuito siempre se ha adaptado bien al paquete de la RC16, Espargaró respondió: "Espero que este fin de semana sea el definitivo. Si hay un lugar donde pueda conseguirlo, es aquí.

"Me alegro de que [esta prueba] haya llegado después de Misano y después de Aragón. Tras un buen resultado para él en circuitos complicados, donde nos costó más de lo esperado, venir aquí debería suponer una mejora. Pero no sé en qué medida, y no sé si esto va a ser suficiente para que Pedro gane.

"Espero que sí. Creo que se lo merece. Debería haber ganado mucho, mucho antes. Yo no gané ninguna carrera en mi carrera deportiva, y me merezco un par; él se merece mucho más de lo que ha conseguido. Si no ha ganado, eso no significa que no sea lo suficientemente bueno, que no sea bueno o que pueda mejorar.

"Está pilotando de locura. Es un piloto muy bueno. Creo que, si no es el mejor piloto de la categoría en este momento, está a la altura del mejor piloto de la categoría en este momento. Así que creo que lo conseguirá pronto".

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta ha sido el referente de KTM desde que dio el salto a su equipo oficial el año pasado, creando una considerable diferencia de rendimiento con respecto al resto de pilotos de su alineación.

En el Gran Premio de San Marino del pasado fin de semana, subió al podio en tercera posición, mientras que el siguiente mejor piloto de KTM terminó a más de 18 segundos de él, en octava posición.

Sin embargo, aunque está sacando el máximo partido a la moto que tiene a su disposición, el primer puesto del podio se le ha resistido hasta ahora.

Cuando se le preguntaron por los comentarios de Espargaró, Acosta reconoció que una victoria de ensueño en el feudo de KTM sería difícil, alegando la diferencia de rendimiento respecto a Aprilia y Ducati.

"Bueno, de momento no podemos pensar en la victoria", afirmó. "Es cierto que es nuestro GP de casa, pero ahora mismo, Ducati está un paso por delante de nosotros, y también Aprilia.

"Solo hay que ver lo competitivo que estuvo Marc [Márquez] el año pasado. Además, normalmente Ducati, no solo [con] Marco [sino también con otros], funciona bastante bien aquí. De momento, todavía estamos muy lejos".

Acosta, sin embargo, admitió que una victoria en Austria sería la forma ideal de cerrar su etapa con KTM, que le ha apoyado desde sus inicios en el motociclismo.

"Será la mejor forma de cerrar una etapa. Llevo en KTM desde los 16 años. Conozco a todo el mundo desde que era un crío, y será la forma perfecta de poner punto y final a esta historia, sabiendo que estamos lejos de luchar por el campeonato con estas dos [Ducati y Aprilia].

"Si conseguimos una victoria aquí, será un sueño hecho realidad y la mejor manera de poner punto y final a esta etapa".