Rosenqvist admite que su futuro depende "del caso Palou"

En los primeros entrenamientos del Gran Premio Music City de Nashville el viernes, Rosenqvist se mostró tan fuerte como en otro circuito urbano bacheado, el de Toronto, donde acabó en el podio, siendo el segundo más rápido.

Sin embargo, el puesto de Rosenqvist está amenazado por la contratación por parte de McLaren del vigente campeón Alex Palou, un asunto que va a llegar a los tribunales, debido a que el actual equipo de Palou, Chip Ganassi Racing, reclama que tiene los derechos sobre el piloto español para 2023. Aunque Arrow McLaren SP se amplía a tres coches el próximo año, el mexicano Pato O'Ward y el también recientemente firmado Alexander Rossi ya están confirmados.

Preguntado por la situación de su contrato con McLaren -que pareció aclararse un poco a finales de junio, pero que ahora vuelve a estar en entredicho- Rosenqvist pareció no querer hablar de ello, diciendo que era un asunto privado entre él y el director general de McLaren, Zak Brown.

"Prefiero no hablar de contratos", dijo el sueco de 30 años, que ha logrado dos poles este año. "Por eso son contratos, porque se hacen para ti y la otra parte firmante. No es para que lo sepa el público".

Sin embargo, presionado por el asunto, admitió: "Estoy centrado principalmente en seguir con mi actual equipo, el AMSP... Tuvimos un buen rendimiento el último par de carreras. Me siento feliz trabajando con mi ingeniero y mis mecánicos. Obviamente, el año que viene llegará otro coche al equipo. Creo que todo depende del caso Palou lo que va a pasar conmigo".

"Pero, sí, eso es todo en lo que estoy centrado ahora mismo. Sólo intento ganar. Creo que hemos estado cerca un par de veces. Sólo me concentro en hacerlo bien, en ganar carreras. Eso es prácticamente todo lo que puedo hacer... intentar no distraerme con lo que ocurre en el fondo".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Rosenqvist restó importancia a cómo le afectaron las informaciones sobre la contratación de Palou y Oscar Piastri por parte de McLaren.

"Estas cosas no me preocupan en absoluto. Uno lee cosas. Tampoco sabes lo que es verdad o no. Obviamente hay muchos rumores, gente que cree saber lo que pasa. Lo que es realmente la verdad, eso sólo lo saben las personas involucradas".

Sin embargo, luego aceptó que "nunca hemos visto un caso como el que está ocurriendo ahora. Sí, ¡al menos ustedes tienen algo sobre lo que escribir! Eso es algo bueno al final".

La situación contractual con Piastri en la Fórmula 1 -donde Alpine anunció que promocionaba al campeón de la F2 de 2021 como piloto titular para 2023, antes de que Piastri lo desmintiera y más tarde saliera a la luz que McLaren lo quiere para sustituir a Daniel Ricciardo- fue "obviamente un shock", dijo Rosenqvist. Pero añadió: "No sabemos lo que ha pasado realmente. Tal vez es un acuerdo claro que se hizo y todo se hizo de la manera correcta. Eso no lo sabemos. Por eso no opino realmente".

"El factor de shock seguro que es grande. Es una gran noticia. Pero si está bien o mal, sea lo que sea, no soy quien para juzgar".

Rosenqvist dijo que su propia situación era "principalmente una distracción" para el garaje del coche #7 de Arrow McLaren SP, y se preguntó si había llevado a la cuestión que lo vio perder una gran cantidad de velocidad en línea recta mientras lideraba en el circuito mixto de Indianápolis la semana pasada.

"No es el caso óptimo", dijo. "Creo que hemos hecho un buen trabajo de concentración, pero... hemos tenido una racha de fallos mecánicos, un poco de despistes aquí y allá. Estoy seguro de que estas cosas no ayudan".

Más tarde añadió: "Creo que siempre estoy a favor de negociar o hacer tratos aquí y allá. Lo que creo es que eso es para el receso, no para la temporada. Obviamente, todo esto se ha abierto muy temprano en el año. Creo que no es óptimo para nuestro equipo. Creo que afecta a la gente de la organización. No es bueno".

"Pero es lo que hay, ¿no? Sucede. Somos profesionales. Tenemos que cumplir, no sólo yo, como he dicho; esto afecta a otros chicos del equipo... Pero hay que subirse al coche y ponerse el casco y olvidarse de ello. Al final del día, es tan simple como eso. Yo sólo conduzco el coche. Eso es lo que tengo que hacer mejor que nunca ahora mismo".

Preguntado sobre si realmente es capaz de concentrarse en estas circunstancias, Rosenqvist dijo: "Mentiría si dijera que la presión no es mayor. Sin duda, la presión aumenta de forma natural a lo largo de la temporada. Cuando no sabes lo que vas a hacer, siempre es más importante rendir. Eso es un hecho".

"Creo que respondo bien a eso. Siempre tengo presión, pero siento que probablemente he dado un paso adelante desde que las cosas no están claras. Eso es algo bueno, ¿no? Quizás necesito estar en esta situación todo el tiempo".

Preguntado sobre si buscará otras vías en la IndyCar en caso de que la relación con McLaren termine, Rosenqvist respondió: "Eso ya lo veremos".