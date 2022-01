Herta: haría F1 si surgiera la oportunidad

Si el plan de Andretti hubiera funcionado, Herta se habría trasladado a la Fórmula 1 una vez que se le hubiera concedido la superlicencia de la FIA, sustituido en la escuadra IndyCar de Andretti Autosport por su campeón de la Indy Lights, Kyle Kirkwood. En su lugar, Herta ha permanecido en el coche #26 de AA-Honda con el que consiguió tres victorias la temporada pasada, y Kirkwood pasará su temporada de novato en AJ Foyt Racing.

Preguntado por este movimiento, Herta, de 21 años, declaró: "Mentiría si dijera que no quiero hacer la Fórmula 1, y quiero hacer muchas cosas en mi carrera”.

"Pero se necesita un determinado momento. La Fórmula 1 es una de esas cosas que si tienes 28 años, no lo conseguirás. Así es como funciona. Será el momento adecuado para mí si tengo la oportunidad. Tendría que pensarlo bien, pero lo más probable es que lo haga porque quiero correr en la Fórmula 1 en algún momento".

Y añadió: "Tengo 21 años y puedo volver dentro de cinco años y seguir corriendo 15 años en la IndyCar y tener 40".

“Si tengo la oportunidad, sí, definitivamente quiero intentarlo. Pero definitivamente no estoy decepcionado en absoluto con la IndyCar. Me gusta esta serie más que cualquier otra serie en el mundo, y disfruto mucho corriendo en ella. Pero sí, hay muchas cosas que me gustaría probar en mi carrera deportiva fuera de la IndyCar”.

Ese afán por la diversidad de carreras es algo que Herta ya ha demostrado con sus participaciones en la serie IMSA al ser un piloto extra en las carreras de resistencia para Rahal Letterman Lanigan BMW en las temporadas 2019 y 2020, ganando la Rolex 24 Horas de Daytona en su debut, y el año pasado estuvo en el BMW M6 de Turner Motorsport.

Este fin de semana competirá en su cuarta Rolex 24, pero desde el volante de un coche LMP2, concretamente la entrada de DragonSpeed, compartiendo con Eric Lux, el nuevo compañero de equipo de Andretti Autosport, Devlin DeFrancesco, y el ex compañero de equipo de Indy Lights, actual as de la IndyCar y potencial aspirante a la F1, Patricio O'Ward.

De cara a la temporada de IndyCar que se avecina, no es la primera vez que Herta dice que tiene ganas de triunfar en los óvalos, un tipo de pista en la que su mejor resultado hasta ahora ha sido un cuarto puesto en Gateway en 2020. Parecía destinado a ganar en esa misma pista en 2021, pero su coche le falló.

"Creo que Gateway el año pasado era nuestra carrera a perder", dijo. "Desafortunadamente, con la rotura del semieje, nos sacó de la carrera. Sin eso, puedo decir que teníamos un buen ritmo. Estábamos haciendo un mejor consumo de combustible y nos estábamos alejando. Sí, era nuestra carrera para perder, y desafortunadamente lo hicimos”.

Sobre el tema de si siente la presión de ganar el título después de terminar séptimo, tercero y quinto en sus tres primeras temporadas en la IndyCar, y acumular seis victorias en ese período de tiempo, Herta dijo: "Tengo 21 años, así que creo que tengo mucho tiempo. Pero quiero ganarlo más pronto que tarde. No siento la presión de ese aspecto. No siento que tenga que conseguirlo este año”.

"Pero eso no quiere decir que no quiera conseguirlo este año. Ese es mi objetivo".