Fittipaldi apunta a volver a IndyCar y ser reserva de F1

El campeón de la World Series Formula V8 3.5 de 2017 corrió seis carreras para Dale Coyne Racing-Honda en 2018 en IndyCar, pero su calendario se vio interrumpido por un fuerte accidente en un coche del WEC en Spa que dejó a Fittipaldi con fracturas en sus piernas. Eso significó que se perdió las 500 Millas de Indianápolis y estuvo conduciendo con mucho dolor cuando regresó a IndyCar en julio.

A pesar de esto, al final de la temporada fue nombrado como piloto de pruebas y reserva para Haas F1, combinando esto con participaciones en el DTM y la F3 Asiática.

Tras el accidente de Romain Grosjean en Bahréin, Fittipaldi fue reclutado para reemplazar al francés en Haas en el GP de Sakhir continuó como compañero de Kevin Magnussen para el final de la temporada en Abu Dhabi el último fin de semana.

"Estoy aprovechando esta oportunidad para ayudarme a asegurarme acuerdos para la próxima temporada", dijo el brasileño de 24 años ante una pregunta de Motorsport.com. "Por supuesto, me gustaría tener la oportunidad de volver algún día como piloto de carreras".

"Sé que para el próximo año eso no es posible. Me gustaría seguir manteniendo un pie en la Fórmula 1. Pero si puedo mantener un pie en la Fórmula 1 y correr en IndyCar o algo así, ese sería mi escenario ideal. Eso sería realmente un sueño para mí. Sería genial".

"Pero... ¿quién sabe si en los próximos años se presenta la oportunidad de volver a correr en la Fórmula 1? Realmente lo disfruté. Ahora voy a extrañarlo. Estoy un poco consentido porque ahora corrí en la Fórmula 1 y quiero volver..."

"El único papel posible que puedo tener en la Fórmula 1 el año que viene, ya que no hay realmente ningún asiento de titular disponible, sería continuar como piloto de reserva. Así que seguro que estaría abierto a continuar con Haas. Aún no he hablado con Gunther (Steiner, director del equipo) sobre ello. Eso depende mucho de dónde esté corriendo".

"Tengo que priorizar el regreso a las carreras a tiempo completo la próxima temporada. Pero como dije, quiero seguir en la Fórmula 1".

"¿Y en IndyCar? Es una meta para el próximo año. De hecho, ya corrí en IndyCar antes, me adapté bien al coche, finales entre los diez primeros, cuando corrí lesionado. Así que, sé que puedo hacerlo bien allí. Y es una gran serie con grandes pilotos".

"Así que si puedo tener la oportunidad de correr allí el año que viene y aún así estar en la Fórmula 1, sería la situación ideal".

Sin embargo, las oportunidades se están cerrando dentro de IndyCar. Aunque todavía no se han anunciado todos los acuerdos de Andretti Autosport, Michael Andretti está enfocado en mantener los mismos cinco pilotos que corrieron al final de la temporada pasada, mientras que Ed Carpenter dijo a Motorsport.com la semana pasada que su prioridad es retener a Conor Daly y el patrocinio de la Fuerza Aérea de EE.UU. para volver a tener a Rinus VeeKay en 2021.

A.J. Foyt, para quien Sébastien Bourdais ha sido contratado por varios meses, necesita un piloto que pague en el segundo asiento, y lo mismo sucede en Carlin.

Eso sugeriría que Fittipaldi podría volver a Coyne, que actualmente mantiene varias opciones abiertas desde que Alex Palou ha partido hacia Ganassi y Santino Ferrucci está aparentemente indeciso.

Fittipaldi dijo: "Hay un par de equipos (en IndyCar)... quiero decir, te lo haré saber. Los equipos están ahí y hay posibilidades. Estamos hablando y estamos tratando de avanzar con las cosas".

El brasileño dijo también a Motorsport.com que había opciones además de la F1 y la IndyCar.

"También estoy mirando al WEC", dijo Fittipaldi. "Esa es una serie que creo que en el futuro podría, ya sabes, con los Hypercars y las nuevas regulaciones, creo que va a haber fabricantes entrando en ella... Es una posible opción para el próximo año también".

"Y también la Fórmula E. Quiero decir, hice un montón de pruebas y trabajo de desarrollo para Jaguar en la Fórmula E durante una temporada y media, básicamente dos temporadas, y probé dos veces con ellos. Vui segundo en la prueba de novatos la primera vez que probé con ellos, y probé el coche Gen 1 y Gen 2".

"Así que me adapté bien al coche de Fórmula E también. Y sé que la Fórmula E va a empezar ahora. La Fórmula E es definitivamente algo que también miraría, y como dije, el WEC es algo que también miramos para el próximo año".

