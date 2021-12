O'Ward disputará la Rolex 24 con DragonSpeed

DragonSpeed, que ganó la clase LMP2 en la apertura de la temporada del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en 2019 y 2020, llevó a DeFrancesco y Lux a la tercera posición en la carrera de 2021, y ahora los ha emparejado con dos ganadores establecidos de la IndyCar, O'Ward y Herta, en el coche #81 respaldado por Kimoa.

El director del equipo, Elton Julian, comentó: "Esto da a nuestra racha de atraer a los mejores talentos de la conducción a DragonSpeed otro gran impulso. Ya sabemos lo bien que Eric y Devlin pueden rendir con nosotros en Daytona desde el año pasado, y añadir dos de las estrellas más brillantes de la IndyCar a nuestra plantilla de 2022 hace que nuestras perspectivas sean aún más emocionantes".

"No puedo evitar pensar que es una pena que no hayamos podido asegurar un DPi para esta carrera, ¡ya que esta alineación claramente se merece uno! La mayoría de nuestros rivales de LMP2 son capaces de ofrecer una carrera rápida, eficiente y fiable. Nuestro objetivo es hacer lo mismo y dar a nuestras estrellas, todas ellas con mucha experiencia en Daytona, la plataforma que necesitan para marcar la diferencia".

"Estoy impresionado por la IMSA y el giro que han dado a la LMP2 de cara a 2022. La Rolex y el resto de la temporada de WeatherTech parecen ser increíblemente competitivos, en LMP2 y en todos los ámbitos".

O'Ward expresó: "Creo que es una gran alineación que nos da una oportunidad real de ganar. Todos formamos parte de la misma generación, así que juntarnos para esta carrera es un reencuentro muy bonito. Son unos días muy largos en Daytona y ayuda poder disfrutar de la experiencia con tus compañeros de equipo".

"Las carreras de sportcars son muy diferentes de lo que hacemos en la IndyCar, con la prioridad de conseguir un equilibrio en el coche con el que todos los pilotos se sientan cómodos. El intenso tráfico con altas velocidades es otro desafío, por lo que factores como la paciencia y la consistencia son fundamentales en la Rolex."

Herta agregó: "Me siento bastante cómodo en Daytona, pero nunca he conducido un prototipo antes, así que me centraré en familiarizarme con eso. El hecho de que DragonSpeed haya entregado siempre un gran coche en Daytona es una inyección de confianza, y estoy deseando ponerme a trabajar con Devlin y Pato".

"Soy muy amigo de ellos desde hace mucho tiempo. Formar equipo en la Rolex va a ser muy divertido, y tengo muchas ganas de trabajar con Eric como uno de los mejores pilotos de Bronce".

"Conducir en carreras como la Rolex es muy bueno para tu desarrollo como piloto, te prepara para diferentes situaciones y te hace más adaptable en términos de estrategia de carrera y enfoque de conducción".

Galería: Así lucirá el DragonSpeed de Pato O'Ward en la Rolex 24

