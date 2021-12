Herta: "Va a ser divertido compartir coche con O'Ward"

Menos de una semana después de que DragonSpeed anunciara a Juan Pablo Montoya y Henrik Hedman como sus pilotos para la clase LMP2 de la WeatherTech Sprint Cup -con el hijo de Montoya, Sebastián, uniéndose a ellos para las 12 Horas de Sebring-, el equipo de Elton Julian reveló que Herta, O'Ward, Devlin DeFrancesco y Eric Lux conformarán la alineación del Oreca #81 para la Rolex 24 en Daytona.

Herta, que corrió durante dos años como compañero de equipo de Pato O'Ward en Indy Lights antes de llegar a IndyCar a finales de 2018, también se enfrentó al talentoso mexicano en karts.

"Creo que va a ser muy agradable. He estado corriendo contra Pato básicamente durante probablemente una década", dijo Herta. "Fuimos compañeros de equipo en Andretti, pero todavía en un entorno competitivo, así que creo que esto va a ser muy relajado, va a ser divertido ser realmente compañeros de equipo con él y no estar compitiendo contra él de ninguna manera".

"Va a ser muy divertido, realmente genial estar en la pista como amigos con Devlin y Pato y Eric y ver lo bien que podemos hacerlo".

O'Ward, que se convirtió en ganador de la IndyCar este año con Arrow McLaren SP, se hizo eco de los comentarios de su rival, diciendo: "Va a ser realmente genial unir fuerzas y, honestamente, extraer todo lo que podamos de lo que tenemos. Podemos aportar mucho y sé que Eric y Devlin tienen sus propios conocimientos de cosas muy diferentes que Colton y yo quizás no tengamos tanto".

"Así que creo que todo el mundo se unirá para crear un paquete fuerte para tener una oportunidad. Realmente siento que tenemos una gran alineación que puede luchar por esta carrera".

"Fuimos compañeros de equipo en Andretti, así que siento que tenemos una buena base de referencia sabiendo qué estilo tenemos, pero creo que esto nos da otra oportunidad de entrar en la IndyCar aún más fuerte. Podemos ayudarnos mutuamente: él probablemente aprenderá algunas cosas de mí, yo probablemente aprenderé algunas cosas de él, y esto va a ayudar a nuestro propio campeonato una vez que empecemos en IndyCar. Es simplemente genial. Vivimos para esta competición. Esto es lo que lo hace tan divertido y te ayuda a largo plazo", comentó el mexicano.

Herta agregó: "Siento que después de ser compañeros de equipo en la Indy Lights, probablemente sé la mayor parte de lo que va a pasar: Pato va a querer un coche mucho más suelto que todos los demás, y vamos a tener que encontrarnos en algún lugar en el medio".

"El Roar será mi primera vez en un Prototipo, pero por eso tenemos una gran alineación. Tenemos pilotos como Devlin y Eric que han hecho algunas carreras, bueno, Eric ha hecho muchas carreras de sportcars, tiene la experiencia con este coche y este equipo. Así que espero poder contar con él para que me ayude a ponerme al día y aprovechar el Roar para asegurarme de que el coche está en el lugar correcto".

"Pero Daytona es un circuito muy sencillo, no hay mucho que hacer, así que no debería ser muy difícil ponerse al día".

Herta también subrayó la importancia de esta oportunidad en sportcars, teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir tiempo en pista en un monoplaza en Estados Unidos durante el invierno.

"Al ser las pruebas tan limitadas en la IndyCar y tener un receso tan grande, es enorme", dijo el piloto de 21 años que acumuló seis victorias en sus tres primeros años en la IndyCar. "Andretti (Autosport) sólo va a hacer un test en Sebring antes de que empiece la temporada y será a mediados de febrero. Así que definitivamente necesito tener una carrera para quitarme el óxido y volver a la acción. Es muy importante".

DeFrancesco, antiguo piloto de la Indy Lights que conducirá el coche #29 de Andretti Autosport-Honda para 2022 en IndyCar, dijo: "Creo que me va a beneficiar poder trabajar junto a estos chicos en un entorno conjunto".

"He visto muchos de sus datos de la Indy Lights, y los de Colton de la IndyCar, así que he visto mucho sobre cómo conducen, y creo que me va a ayudar a ponerme al día antes de que comience la temporada 2022 de la IndyCar".