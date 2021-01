Kubica piensa en la LMP2 para competir en 2021

Robert Kubica, quien compitió en la temporada 2020 del DTM en un BMW preparado por el equipo ART, sugirió que competir un GT3 bajo las nuevas especificaciones del campeonato alemán sería incompatible con su papel en la F1 con Alfa Romeo, con quien continuará por segunda temporada en 2021.

Al hablar desde las 24 Horas de Daytona, donde debutará con el equipo High Class Racing, Kubica dijo: "GT3 es una buena competencia, pero es una forma completamente diferente de conducir”.

"Tengo un puesto en Alfa Romeo como piloto de reserva y estoy haciendo algunas pruebas de conducción, y cuando conduces un coche de F1 en mi posición, no tienes mucho tiempo para adaptarte”.

"Me subo al coche cada dos, tres meses, y tengo una sesión de entrenamientos libres 1 el viernes o medio día de pruebas y tengo que adaptarme lo más rápido posible para dar comentarios valiosos a mis ingenieros y mi equipo”.

"Si estuviera compitiendo con un auto GT, creo que requeriría demasiado tiempo de adaptación”.

Kubica explicó que la conducción del Oreca del equipo High Class, en donde comparte asiento con Ferdinand Habsburg, Anders Fjordbach y Dennis Andersen en Daytona para la apertura de la temporada de IMSA, le ofreció la oportunidad de aprender sobre la clase LMP2.

"Esta es una de las razones por las que estoy aquí en un auto LMP2, porque es una categoría que ofrece autos de alta carga aerodinámica que son más similares a la F1", dijo. "La razón por la que estoy aquí es para descubrir una categoría y aprender".

Se sabe que el piloto polaco ha estado en contacto con varios equipos LMP2 debido a que competirá en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2021 y confirmó que ha estado en conversaciones.

"Si existe la posibilidad de correr en resistencia, definitivamente me gustaría hacerlo: he estado trabajando un poco en esto", dijo. "Probablemente LMP2 sea ahora mi objetivo principal y la categoría en la que me gustaría competir si es posible".

Cuando se le preguntó si tenía un ojo en la categoría LMDh basada en maquinaria P2 que entraría en funcionamiento en 2023, respondió: "Para ser honesto, no estoy pensando tan lejos".

Afirmó que no comprometerá su rol con Alfa Romeo. En 2020 participó en cinco sesiones de entrenamiento libre de los viernes.

"El caso es que estoy involucrado con Alfa Romeo Racing, así que ya tengo mi trabajo", explicó. "Sabiendo lo que sucedió el año pasado con la pandemia, no fue fácil combinar dos proyectos y concentrarme en ambos”.