Doblete sensacional de BMW en Ad Diriyah

La segunda carrera de la Fórmula E 2019/20 y del EPrix de Ad Diriyah, en Arabia Saudí, estuvo cargada de emoción, a pesar de que Alexander Sims, doble poleman del fin de semana, se empeñó en imponer su ley desde el semáforo verde.

Los problemas golpearon duramente a Jerome D’Ambrosio, que ni siquiera pudo arrancar desde su cuarta posición de salida con su Mahindra.

Sorprendentemente, la salida no tuvo los incidentes a los que nos tiene acostumbrada la categoría y todos los pilotos se lo tomaron con relativa calma. La batalla se centró en el top 10, a excepción de un Sims que impuso su ritmo desde los primeros compases. Sebastien Buemi, who had started second, Audi’s Lucas di Grassi and Antonio Felix da Costa (DS Techeetah).

A 33 minutos del final, Buemi, que iba 2º, trompeó en la primera chicane y volvió de manera muy insegura a la trazada, cayendo al 14º puesto. Los comisarios investigaron el movimiento del suizo y le impusieron 10 segundos por la maniobra.

Cuatro minutos después, un duelo entre los seis que venían detrás de Sims acabó con Bird, ganador del viernes, y Evans (Jaguar) fuera de carrera. Evans tocó al británico, que se fue contra el muro en la curva 5, provocando la salida del primer coche de seguridad. Wehrlein también se tocó con Bird y dejó notablemente dado su alerón delantero.

Da Costa, que marchaba segundo, recibió un Drive Through al considerársele culpable del trompo anterior de Buemi y perdió todas sus opciones.

La resalida fue una locura, con muchos aprovechando para activar el modo ataque antes de la línea del Safety Car, entre ellos el líder, Sims. Esto despistó a Da Costa, que no se atrevió a adelantarle. Los comisarios abrieron investigación ante la situación.

Frijns se fue contra las protecciones a 17:20 del final y el coche de seguridad tuvo que volver a pista. Con solo 10:13 para el final se reanudó la acción, pero los comisarios de pista no habían retirado todavía el monoplaza de Frijns, por lo que se activó una bandera amarilla en toda la pista (50km/h).

Di Grassi, segundo, activó el modo de ataque en la resalida, perdiendo dos posiciones. Pero el brasileño rápidamente recupero el tercer lugar ante Vandoorne, quedándose por detrás de los dos BMW.

Gunther se defendió con uñas y dientes del de Audi para lograr un doblete histórico para BMW. Sims selló su primer triunfo en la categoría y sale de Arabia Saudí como líder del campeonato.

Resultados de la carrera 2 del ePrix de Ad Diriyah - Fórmula E 2019/20