Da Costa: "Hablaremos internamente con Vergne"

Después de clasificar en la décima y 12° posición respectivamente, Da Costa y Vergne realizaron una muy buena primera parte de la carrera en el Parque O'Higgins, trabajando juntos para avanzar entre el pelotón, llegando el francés hasta la tercera posición a la altura de la vuelta 25, detrás de Maximilian Gunther y Mitch Evans, seguido de su compañero portugués.

Sin embargo, cuando Vergne comenzó a tener problemas por el contacto de su neumático delantero izquierdo con el alerón delantero cuatro giros más tarde, el francés no se abrió para dejarle el camino libre a Da Costa, lo que le costó a éste tiempo valioso para el resto de una carrera que se le escaparía en el final con Gunther.

"Pasaron tantas cosas. Obviamente la primera sensación con el casco puesto es que la (carrera la) perdimos pero si vemos el panorama completo después de una clasificación no tan buena saliendo desde la décima posición avanzamos hasta llegar al podio y hasta la segunda posición y pelear la victoria, así que muchas cosas positivas”, dijo Da Costa a modo de análisis inicial de una carrera salvaje que debió afrontar con el volante torcido tras un golpe de Alex Sims al inicio.

Consultado puntualmente por la situación con Vergne, Da Costa comentó: "Perdí mucho tiempo detrás de JEV desafortunadamente cuando tuvo el problema, no sé por qué no me lo hizo más fácil pero perdí mucho tiempo detrás de él".

"Estaba muy feliz por la manera en que estábamos avanzando juntos en el pelotón pero luego no sé, lo hablaremos internamente", avisó el portugués.

Vergne, por su parte, indicó que no estaba al tanto de que tenía a Da Costa tan cerca suyo.

"No sabía, tenía suficiente con ocuparme de mi neumático intentando sobrevivir, golpear la pared y esperaba que el alerón delantero se desprendiera y si se hubiera salido aún hubiera tenido una oportunidad de ganar la carrera. Solo estaba corriendo", explicó el bicampeón reinante de la Fórmula E.

Más allá de lo sucedido con Da Costa, Vergne se mostró más preocupado por el pedido de la dirección de la carrera de que se detenga mientras su neumático rozaba con el alerón delantero.

"Tuve que parar porque el director de la carrera nos indicó detenernos, lo cual no entiendo porque algunas veces algunos pilotos golpean la pared para intentar remover el alerón delantero, se sale y pueden continuar", dijo. "No lo entiendo, hablaré con él para entenderlo".

Da Costa, por su parte, logró llegar al liderazgo una vez que adelantó a Vergne a base de un gran ritmo en su monoplaza, pero finalmente perdió la victoria al levantar la velocidad en la vuelta final por la temperatura de su batería.

"Creo que no me dieron la completa información o fue información incorrecta porque el equipo me dijo que estaba bien con las temperaturas, si bien yo decía que creía que no era así, y cuando tomé el liderazgo me dicen que tenía que ir más lento. Todo se definió en la última vuelta y estos chicos (Gunther y BMW) lo gestionaron mejor. Tenemos trabajo que hacer. Pero tomando lo positivo este auto es rápido. Se viene una larga temporada por delante".

Repasa algunas de las mejores fotos del ePrix de Santiago de Chile:

Galería Lista Podio: tercer lugar Mitch Evans, Jaguar Racing 1 / 22 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Podio: segundo lugar Antonio Felix da Costa, DS Techeetah 2 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Podio: segundo lugar Antonio Felix da Costa, DS Techeetah 3 / 22 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Podio: segundo lugar Antonio Felix da Costa, DS Techeetah 4 / 22 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, segundo lugar Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, y el tercer lugar, Mitch Evans, Jaguar Racing 5 / 22 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports 6 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, segundo lugar Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, y el tercer lugar, Mitch Evans, Jaguar Racing se toman la selfie 7 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports 8 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01, Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 9 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 10 / 22 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 11 / 22 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 12 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 13 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 14 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 15 / 22 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01, Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 16 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 17 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 18 / 22 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 19 / 22 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 20 / 22 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 21 / 22 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

