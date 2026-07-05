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FIA F3 Silverstone

Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone

El mexicano Ernesto Rivera finalizó segundo en la carrera feature de la Fórmula 3 en Silverstone, donde el argentino Mattia Colnaghi fue 21°.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Edited:
Ernesto Rivera, Campos Racing

Ernesto Rivera, Campos Racing

Ernesto Rivera consiguió un valioso segundo puesto en la carrera principal de la Fórmula 3 en Silverstone, beneficiándose además de una sanción sobre el final para Théophile Nael, en una competencia que terminó con la primera victoria de Matteo De Palo en la categoría.

El piloto de Campos Racing largó desde la séptima posición y fue construyendo su carrera con paciencia en un pelotón muy disputado. Mientras Freddie Slater conservaba el liderato en la largada y De Palo comenzaba rápidamente su avance desde el quinto lugar de la grilla, Rivera se mantuvo dentro del grupo de punta esperando su oportunidad.

Su primera batalla importante llegó en la séptima vuelta, cuando Maciej Gladysz logró superarlo en la chicana de Vale. Sin embargo, Rivera respondió apenas un giro más tarde con una maniobra idéntica en el mismo sector para recuperar la posición. Acto seguido, adelantó a Fionn McLaughlin en la recta del Hangar para seguir progresando.

La carrera cambió a mitad de competencia cuando Théophile Nael y Louis Sharp protagonizaron un intenso duelo por el tercer puesto. La pelea permitió que varios pilotos aprovecharan la pérdida de velocidad de ambos, y Rivera fue uno de los grandes beneficiados al avanzar varias posiciones para quedar en la lucha por el podio.

En el frente, De Palo había tomado el liderazgo tras superar primero a Nael y luego al poleman Slater, aunque el británico intentó recuperar la punta en varias oportunidades. La definición quedó abierta cuando un incidente entre Ricardo Escotto y Nandhuvad Bhirombahkdi provocó el ingreso del Auto de Seguridad a dos vueltas del final.

La neutralización se retiró para el último giro, dejando un cierre electrizante. Slater presionó a De Palo en la reanudación, mientras Nael también buscaba atacar. Los dos pilotos de Trident llegaron a tocarse en Copse durante la pelea por la victoria, incidente que hizo caer a Slater hasta el sexto lugar.

De Palo sobrevivió a un par de bloqueos en los últimos sectores del circuito y cruzó primero la meta para conseguir su primera victoria en la Fórmula 3. Nael terminó segundo en pista, con Rivera tercero y Gladysz cuarto.

Sin embargo, una sanción de 10 segundos impuesta a Nael por un incidente previo con Sharp modificó el resultado definitivo. El francés cayó hasta la 16ª posición, lo que permitió que Rivera ascendiera al segundo lugar y consiguiera un importante resultado. Gladysz heredó el tercer puesto, mientras que James Wharton fue cuarto, Slater quinto y Ugo Ugochukwu sexto.

Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi completó la carrera en la 21° posición.

Tras la fecha de Silverstone, Ugochukwu continúa al frente del campeonato de pilotos con 97 puntos, seguido por Slater con 78 y Nael con 60. Rivera es sexto con 45 unidades. Campos Racing mantiene además el liderazgo entre los equipos con 202 unidades, por delante de TRIDENT, que suma 161.

La Fórmula 3 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps para disputar la sexta fecha de la temporada.

Fórmula 3 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Feature

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
M. De Palo Trident
6 21

40'51.122

181.499 25
2
E. Rivera Campos Racing
3 21

+0.374

40'51.496

0.374 181.471 18 1
3
M. Gładysz ART Grand Prix
11 21

+0.503

40'51.625

0.129 181.462 15
4
J. Wharton Prema Powerteam
21 21

+0.945

40'52.067

0.442 181.429 12
5
F. Slater Trident
5 21

+1.411

40'52.533

0.466 181.394 10 2
6
U. Ugochukwu Campos Racing
2 21

+1.663

40'52.785

0.252 181.376 8
7
L. Sharp Prema Powerteam
20 21

+3.361

40'54.483

1.698 181.250 6
8
N. Strømsted Trident
4 21

+3.772

40'54.894

0.411 181.220 4
9
K. Le ART Grand Prix
12 21

+3.929

40'55.051

0.157 181.208 2
10
A. Giusti MP Motorsport
9 21

+4.226

40'55.348

0.297 181.187 1
11
Y. David AIX Racing
27 21

+4.498

40'55.620

0.272 181.166
12
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 21

+4.754

40'55.876

0.256 181.148
13
P. Clerot Rodin Motorsport
17 21

+5.132

40'56.254

0.378 181.120
14
T. Taponen MP Motorsport
8 21

+6.145

40'57.267

1.013 181.045
15
T. Naël Campos Racing
1 21

+10.171

41'01.293

4.026 180.749
16
J. Nakamura Hitech Racing
25 21

+10.898

41'02.020

0.727 180.696
17
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 21

+11.064

41'02.186

0.166 180.683
18
B. Badoer Rodin Motorsport
18 21

+11.262

41'02.384

0.198 180.669
19
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 21

+11.542

41'02.664

0.280 180.648
20
F. McLaughlin Hitech Racing
24 21

+11.717

41'02.839

0.175 180.635
21
M. Colnaghi MP Motorsport
7 21

+12.262

41'03.384

0.545 180.595
22
J. Garfias Prema Powerteam
22 21

+12.599

41'03.721

0.337 180.571
23
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 21

+18.771

41'09.893

6.172 180.120
24
M. Shin Hitech Racing
23 21

+19.158

41'10.280

0.387 180.091 1
25
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 21

+20.895

41'12.017

1.737 179.965
26
T. Kato ART Grand Prix
10 21

+36.861

41'27.983

15.966 178.810
27
C. Ho Rodin Motorsport
19 21

+45.352

41'36.474

8.491 178.202
dnf
F. Barrichello AIX Racing
28 20

+1 Vuelta

39'06.263

1 Vuelta 180.572 Retirada
dnf
R. Escotto AIX Racing
26 17

+4 Vueltas

31'43.276

3 Vueltas 189.172 Accidente
dnf Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 6

+15 Vueltas

12'22.058

11 Vueltas 170.826 1 Retirada
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