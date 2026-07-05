Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone

Ernesto Rivera consiguió un valioso segundo puesto en la carrera principal de la Fórmula 3 en Silverstone, beneficiándose además de una sanción sobre el final para Théophile Nael, en una competencia que terminó con la primera victoria de Matteo De Palo en la categoría.

El piloto de Campos Racing largó desde la séptima posición y fue construyendo su carrera con paciencia en un pelotón muy disputado. Mientras Freddie Slater conservaba el liderato en la largada y De Palo comenzaba rápidamente su avance desde el quinto lugar de la grilla, Rivera se mantuvo dentro del grupo de punta esperando su oportunidad.

Su primera batalla importante llegó en la séptima vuelta, cuando Maciej Gladysz logró superarlo en la chicana de Vale. Sin embargo, Rivera respondió apenas un giro más tarde con una maniobra idéntica en el mismo sector para recuperar la posición. Acto seguido, adelantó a Fionn McLaughlin en la recta del Hangar para seguir progresando.

La carrera cambió a mitad de competencia cuando Théophile Nael y Louis Sharp protagonizaron un intenso duelo por el tercer puesto. La pelea permitió que varios pilotos aprovecharan la pérdida de velocidad de ambos, y Rivera fue uno de los grandes beneficiados al avanzar varias posiciones para quedar en la lucha por el podio.

En el frente, De Palo había tomado el liderazgo tras superar primero a Nael y luego al poleman Slater, aunque el británico intentó recuperar la punta en varias oportunidades. La definición quedó abierta cuando un incidente entre Ricardo Escotto y Nandhuvad Bhirombahkdi provocó el ingreso del Auto de Seguridad a dos vueltas del final.

La neutralización se retiró para el último giro, dejando un cierre electrizante. Slater presionó a De Palo en la reanudación, mientras Nael también buscaba atacar. Los dos pilotos de Trident llegaron a tocarse en Copse durante la pelea por la victoria, incidente que hizo caer a Slater hasta el sexto lugar.

De Palo sobrevivió a un par de bloqueos en los últimos sectores del circuito y cruzó primero la meta para conseguir su primera victoria en la Fórmula 3. Nael terminó segundo en pista, con Rivera tercero y Gladysz cuarto.

Sin embargo, una sanción de 10 segundos impuesta a Nael por un incidente previo con Sharp modificó el resultado definitivo. El francés cayó hasta la 16ª posición, lo que permitió que Rivera ascendiera al segundo lugar y consiguiera un importante resultado. Gladysz heredó el tercer puesto, mientras que James Wharton fue cuarto, Slater quinto y Ugo Ugochukwu sexto.

Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi completó la carrera en la 21° posición.

Tras la fecha de Silverstone, Ugochukwu continúa al frente del campeonato de pilotos con 97 puntos, seguido por Slater con 78 y Nael con 60. Rivera es sexto con 45 unidades. Campos Racing mantiene además el liderazgo entre los equipos con 202 unidades, por delante de TRIDENT, que suma 161.

La Fórmula 3 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps para disputar la sexta fecha de la temporada.

Fórmula 3 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 M. De Palo Trident 6 21 40'51.122 181.499 25 2 E. Rivera Campos Racing 3 21 +0.374 40'51.496 0.374 181.471 18 1 3 M. Gładysz ART Grand Prix 11 21 +0.503 40'51.625 0.129 181.462 15 4 J. Wharton Prema Powerteam 21 21 +0.945 40'52.067 0.442 181.429 12 5 F. Slater Trident 5 21 +1.411 40'52.533 0.466 181.394 10 2 6 U. Ugochukwu Campos Racing 2 21 +1.663 40'52.785 0.252 181.376 8 7 L. Sharp Prema Powerteam 20 21 +3.361 40'54.483 1.698 181.250 6 8 N. Strømsted Trident 4 21 +3.772 40'54.894 0.411 181.220 4 9 K. Le ART Grand Prix 12 21 +3.929 40'55.051 0.157 181.208 2 10 A. Giusti MP Motorsport 9 21 +4.226 40'55.348 0.297 181.187 1 11 Y. David AIX Racing 27 21 +4.498 40'55.620 0.272 181.166 12 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 21 +4.754 40'55.876 0.256 181.148 13 P. Clerot Rodin Motorsport 17 21 +5.132 40'56.254 0.378 181.120 14 T. Taponen MP Motorsport 8 21 +6.145 40'57.267 1.013 181.045 15 T. Naël Campos Racing 1 21 +10.171 41'01.293 4.026 180.749 16 J. Nakamura Hitech Racing 25 21 +10.898 41'02.020 0.727 180.696 17 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 21 +11.064 41'02.186 0.166 180.683 18 B. Badoer Rodin Motorsport 18 21 +11.262 41'02.384 0.198 180.669 19 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 21 +11.542 41'02.664 0.280 180.648 20 F. McLaughlin Hitech Racing 24 21 +11.717 41'02.839 0.175 180.635 21 M. Colnaghi MP Motorsport 7 21 +12.262 41'03.384 0.545 180.595 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 21 +12.599 41'03.721 0.337 180.571 23 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 21 +18.771 41'09.893 6.172 180.120 24 M. Shin Hitech Racing 23 21 +19.158 41'10.280 0.387 180.091 1 25 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 21 +20.895 41'12.017 1.737 179.965 26 T. Kato ART Grand Prix 10 21 +36.861 41'27.983 15.966 178.810 27 C. Ho Rodin Motorsport 19 21 +45.352 41'36.474 8.491 178.202 dnf F. Barrichello AIX Racing 28 20 +1 Vuelta 39'06.263 1 Vuelta 180.572 Retirada dnf R. Escotto AIX Racing 26 17 +4 Vueltas 31'43.276 3 Vueltas 189.172 Accidente dnf N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 6 +15 Vueltas 12'22.058 11 Vueltas 170.826 1 Retirada