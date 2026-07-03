FIA F3 Silverstone: Rivera se clasifica 4° para la feature y Colnaghi en 14°
El mexicano Ernesto Rivera fue el mejor posicionado de la armada latinoamericana en la sesión de clasificación en Silverstone.
Ernesto Rivera
Foto de: Red Bull Media House
La sesión de clasificación de la FIA Fórmula 3 dejó a Freddie Slater (Trident) con la pole position para la ronda de Silverstone luego de que marcó un mejor tiempo de 1:45.620, pero en la armada latinoamericana el mejor ha sido el mexicano Ernesto Rivera, quien sigue recuperando el terreno perdido tras perderse la primera ronda y aseguró partir cuarto el domingo.
Rivera detuvo el cronómetro en 1:45.906, un registro que lo colocó en la cuarta posición definitiva, a escasas 286 milésimas del tiempo de la pole position. El joven piloto de la escudería española Campos se mantuvo durante toda la tanda peleando en el margen de las décimas de punta, consolidándose como el mejor volante latinoamericano de la parrilla y el segundo mejor clasificado de su equipo.
El mexicano y protegido de Red Bull llegó a colocarse primero en la mitad de la sesión y, en su última vuelta saltó a las dos primeras filas. Ahora aspira a seguir remontando en el campeonato para volver a colocarse dentro de los 10 primeros tras situarse 11 luego de una complicada carrera feature en Austria tras su primer triunfo en la sprint.
El argentino Mattia Colnaghi estuvo por unos segundos en posibilidad de quedarse con la pole position inversa del sábado al colocarse 12, pero conforme llegó el cierre de los rivales se posicionó 14 para ambas competencias.
Por su parte, el mexicano José Garfias, Prema, se ubicó en el puesto 19 con una mejor marca de 1:46.490 (+0.870s) mientras que Ricardo Escotto, integrante de AIX Racing, se colocó 30 a más de dos segundos del poleman.
Fórmula 3 - Silverstone - Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|11
|
1'45.620
|200.791
|2
|
T. Naël Campos Racing
|1
|11
|
+0.260
1'45.880
|0.260
|200.298
|3
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|11
|
+0.261
1'45.881
|0.001
|200.296
|4
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|11
|
+0.286
1'45.906
|0.025
|200.249
|5
|
M. De Palo Trident
|6
|11
|
+0.311
1'45.931
|0.025
|200.202
|6
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|11
|
+0.313
1'45.933
|0.002
|200.198
|7
|
N. Strømsted Trident
|4
|11
|
+0.337
1'45.957
|0.024
|200.152
|8
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|11
|
+0.376
1'45.996
|0.039
|200.079
|9
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|11
|
+0.395
1'46.015
|0.019
|200.043
|10
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|11
|
+0.469
1'46.089
|0.074
|199.903
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|11
|
+0.595
1'46.215
|0.126
|199.666
|12
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|11
|
+0.598
1'46.218
|0.003
|199.661
|13
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|11
|
+0.664
1'46.284
|0.066
|199.537
|14
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|11
|
+0.681
1'46.301
|0.017
|199.505
|15
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|11
|
+0.688
1'46.308
|0.007
|199.492
|16
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|11
|
+0.761
1'46.381
|0.073
|199.355
|17
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|11
|
+0.781
1'46.401
|0.020
|199.317
|18
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|12
|
+0.867
1'46.487
|0.086
|199.156
|19
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|11
|
+0.870
1'46.490
|0.003
|199.151
|20
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
+0.897
1'46.517
|0.027
|199.100
|21
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|11
|
+1.024
1'46.644
|0.127
|198.863
|22
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|11
|
+1.040
1'46.660
|0.016
|198.833
|23
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+1.076
1'46.696
|0.036
|198.766
|24
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|11
|
+1.114
1'46.734
|0.038
|198.695
|25
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|12
|
+1.187
1'46.807
|0.073
|198.560
|26
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|11
|
+1.273
1'46.893
|0.086
|198.400
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+1.323
1'46.943
|0.050
|198.307
|28
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|12
|
+1.350
1'46.970
|0.027
|198.257
|29
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|11
|
+1.590
1'47.210
|0.240
|197.813
|30
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|11
|
+2.656
1'48.276
|1.066
|195.866
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