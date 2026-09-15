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Fórmula 1 GP de España

Colapinto, solo detrás de los pilotos del podio en los Power Rankings del GP de España de F1

Franco Colapinto fue reconocido entre los mejores pilotos del Gran Premio de España por los Power Rankings de la F1.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto fue reconocido entre los pilotos más destacados del Gran Premio de España de Fórmula 1 al ocupar el cuarto lugar en los Power Rankings oficiales de la categoría.

¿Cómo funcionan los Power Rankings de la F1?

Los Power Rankings de la Fórmula 1 son una clasificación elaborada por un panel de cinco expertos que, después de cada Gran Premio, evalúa el rendimiento de cada piloto durante todo el fin de semana y le asigna una puntuación de hasta 10 puntos, procurando valorar su actuación independientemente del potencial de su monoplaza.

Las calificaciones de los cinco jueces se promedian para obtener la nota de cada carrera y, a lo largo de la temporada, esos puntajes se acumulan para conformar la clasificación general de los Power Rankings.

La posición de Colapinto en los Power Rankings del GP de España

Colapinto apareció en el cuarto lugar de la lista con una puntuación de 8.2, solamente por detrás de Lando Norris (9.6), Kimi Antonelli (8.8) y Max Verstappen (8.6).

Detrás quedaron Arvid Lindblad y Nico Hulkenberg, seguidos por los pilotos de Ferrari -Charles Leclerc y Lewis Hamilton-, mientras que Estaban Ocon y Liam Lawson completaron el top 10.

El reconocimiento a Colapinto llega después de uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a Alpine. El argentino consiguió por segunda carrera consecutiva avanzar a la Q3 y, después de clasificarse noveno, logró avanzar tres posiciones en la primera parte de la carrera antes de eventualmente terminar séptimo y sumar seis puntos para el campeonato, donde es 12°.

La Fórmula 1 puso especial énfasis en la evolución que está mostrando Colapinto durante la temporada 2026. El análisis de los Power Rankings señala que el piloto argentino está ganando confianza a medida que acumula experiencia en la máxima categoría y destaca particularmente sus actuaciones de las últimas dos carreras, en Monza y Madrid, en las que consiguió entrar nuevamente en Q3 y sumar puntos.

La valoración de la Fórmula 1 coincide con la impresión que dejó Colapinto después de la carrera. El argentino definió el fin de semana en Madrid como de los mejores desde que compite en la Fórmula 1, una señal del nivel de confianza que está adquiriendo.

El cuarto puesto en los Power Rankings representa, por lo tanto, otro reconocimiento a la recuperación de Colapinto en 2026 y a su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya había sido incluido anteriormente entre los pilotos destacados de otros grandes premios de esta temporada y ahora vuelve a aparecer en una posición de privilegio, esta vez en el top 5 de la evaluación oficial de la Fórmula 1.

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