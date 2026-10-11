Wolff y su brutal veredicto sobre los adelantamientos tras la pesadilla de Russell en Singapur
Toto Wolff afirma que adelantar es imposible en Marina Bay incluso si un F1 que va detrás es 1,5 s más rápido en ritmo puro
Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El Gran Premio de Singapur de 2026 deparó fortunas tremendamente contrastantes para el equipo de F1 Mercedes. Mientras Andrea Kimi Antonelli remontó desde el cuarto puesto en la parrilla para asegurarse un podio, su veterano compañero de equipo George Russell quedó atrapado en una batalla en la parte más trasera del pelotón.
Tras una falla de motor en la ronda anterior en Sepang, Mercedes se vio obligado a equipar el W17 de Russell con componentes de combustión interna completamente nuevos. El enorme cambio de componentes provocó una asombrosa penalización de 60 puestos en la parrilla, obligando a Russell a salir 19.º en el estrecho y sinuoso circuito urbano de Marina Bay.
La trampa del aire sucio
Aunque Russell logró ejecutar varios adelantamientos agresivos durante las primeras vueltas, su avance se frenó bruscamente una vez que alcanzó el tren de la zona media, muy agrupado.
Cuando Ted Kravitz, de Sky Sports F1, le preguntó si terminar dentro de los puntos importantes era simplemente el máximo absoluto que Russell podía haber sacado de un fin de semana comprometido, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, estuvo de acuerdo, citando un enorme defecto estructural de los coches modernos de Formula 1 al correr en circuitos urbanos.
"Sí, es muy difícil adelantar. Quiero decir, hizo algunas maniobras realmente excelentes", explicó Wolff. "Pero luego, al final, todo converge con el rendimiento. E incluso a un coche que está a un segundo o segundo y medio del ritmo, simplemente no puedes adelantarlo."
Como el trazado de Marina Bay carece de rectas largas y amplias, los coches que van detrás en aire sucio sufren severas penalizaciones aerodinámicas, creando un "delta de adelantamiento" increíblemente alto. Como señaló Wolff, a menos que un piloto tenga una enorme ventaja de neumáticos, adelantar a un coche colocado a la defensiva es matemáticamente imposible, incluso si el coche de delante es significativamente más lento en ritmo puro.
Reivindicación de las mejoras
Aunque la carrera de Russell quedó arruinada por la enorme penalización de salida y las limitaciones estructurales del circuito para adelantar, el muro de boxes de Mercedes se marcha del Sudeste Asiático con una enorme victoria técnica.
Después de semanas en las que Mercedes tuvo dificultades para equilibrar su controvertido paquete de mejoras aerodinámicas —incluso usando especificaciones distintas en sus coches para recopilar datos—, el podio tan trabajado de Antonelli finalmente demostró que el nuevo suelo y los elementos del alerón funcionan como estaba previsto.
"Sí, fue una carrera difícil", declaró Wolff sobre la actuación de Antonelli. "Y con todo el asunto de la actualización, creo que por fin vimos de lo que el coche es capaz. Obviamente, cuando vas cuarto en pista, es bastante difícil remontar aquí en Singapur. Pero estoy contento con lo que hizo hoy. Estoy contento con el resultado."
Con las mejoras ya ajustadas oficialmente y la nueva unidad de potencia de Russell incorporada de forma segura a su reserva de temporada, Mercedes se dirigirá al Gran Premio de Estados Unidos fuertemente armado para las últimas seis carreras de la campaña 2026.
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