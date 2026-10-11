Cinco conclusiones rápidas del GP de Singapur de F1 2026

La mejora de Red Bull en Bakú fue "material del bueno"

"Fuera lo que fuera la mejora de Red Bull en Azerbaiyán, era material del bueno", dijo Oscar Piastri de McLaren con una sonrisa irónica cuando le preguntamos por el estado de situación actual en la F1. Tras breves etapas de Ferrari y McLaren en la cima como principales rivales de Mercedes, el RB22 mejorado de Red Bull no solo es más rápido, sino también más predecible de conducir.

"No digas más", dijo Max Verstappen, mientras peleó con George Russell por la victoria en Bakú, dominó el GP de Bahréin en Malasia sobre un Sepang abrasivo y también demostró estar un escalón por encima en las calles bacheadas de Singapur, que antes habían sido el talón de Aquiles de Red Bull.

El resurgimiento de Red Bull llegó demasiado tarde para que Verstappen pueda pelear por el título, pero este triple evento tan diverso nos dejó una muestra bastante sólida de que Milton Keynes realmente está de vuelta, y Verstappen ahora tiene las herramientas adecuadas para volver a ser ese piloto devastador.

- Fil Cleeren

Antonelli hace lo que necesita

Kimi Antonelli no estaba precisamente del mejor humor el viernes por la noche, después de terminar séptimo tanto en los entrenamientos libres como en la clasificación sprint. El piloto de 20 años lo atribuyó a su paquete actualizado de Mercedes, que supuestamente había sido difícil de conducir y no había cumplido con las expectativas, con Red Bull y Max Verstappen superándolos en Sepang y ahora en Singapur.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero a medida que avanzó el fin de semana en Marina Bay, el líder del campeonato se fue sintiendo más en sintonía con su W17 mejorado y consiguió el tipo de cosecha de puntos que le permitirá ganar este título de 2026. Antonelli no tiene que ganar todas las carreras, solo necesita maximizar lo posible en cada gran premio, y eso es algo que Oscar Piastri no logró hacer cuando tenía una ventaja tan grande sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, el año pasado.

La historia no se está repitiendo, y una primera corona es simplemente cuestión de tiempo.

- Ed Hardy

¿Qué hace Mercedes?

Aunque Antonelli mejoró gradualmente con el nuevo paquete a medida que avanzó el fin de semana, para Mercedes todavía debe ser una preocupación que esta actualización no haya entregado por completo lo que se esperaba. En Bakú, le preguntaron a Verstappen si cree que realmente puede ganar una carrera en 2026 y utilizó esta mejora de las Flechas Plateadas como una razón por la que no podrá hacerlo.

El cuatro veces campeón del mundo afirmó que, aunque la actualización de Red Bull lo acercó a Mercedes en Bakú, la diferencia volvería naturalmente a ser la que era cuando las Flechas Plateadas dominaban. Sin embargo, ocurrió lo contrario, con Verstappen ganando las dos carreras desde entonces.

Tal como van las cosas, uno podría imaginar fácilmente a Verstappen llevando este impulso a 2027 y lanzando una fuerte pelea por el título. Así que Mercedes tiene decisiones que tomar para asegurarse de volver a su antigua forma dominante, y eso implica poner todo el foco en 2027.

- Ed Hardy

Ferrari sigue siendo una fuerza en la F1 2026

Parece que cuando se trata de Ferrari, para los aficionados italianos el vaso está medio vacío o desbordado de emoción. Sin victorias constantes para celebrar con euforia, es casi inevitable que se hable de cambiar la dirección o cualquier otra cosa que haya que cambiar.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, Ferrari todavía ocupa un sólido segundo lugar en el campeonato de constructores, con un margen considerable sobre sus rivales más cercanos, aunque Mercedes está demasiado lejos por delante. De no haber sido por la última mejora de Red Bull, la Scuderia incluso podría haber ganado en Singapur. Sí, otra vez son condicionales y suposiciones, pero aun así... El equipo de Maranello no está tan mal como algunos intentan afirmar.

Sin duda, se ha progresado desde el año pasado y, francamente, según la clasificación del campeonato, solo un equipo lo ha hecho mejor. Pero, por supuesto, los aficionados del equipo rojo nunca estarán satisfechos con eso.

- Oleg Karpov

Lawson refuerza su candidatura para un asiento en Racing Bulls en 2027

Liam Lawson está haciendo todo lo que necesita para conservar su asiento en Racing Bulls la próxima temporada, aunque el equipo insiste en que no tiene "ninguna prisa" por definir su alineación.

En la conferencia de prensa oficial del viernes, el director del equipo, Alan Permane, dijo que mantenía abiertas sus opciones sobre quién acompañará a Arvid Lindblad en 2027. El novato todavía no ha sido confirmado formalmente, pero ya ha demostrado su valor durante suficiente tiempo.

El aspirante al título de Fórmula 2 Nikola Tsolov es un candidato fuerte. Promover al búlgaro de 19 años tendría todo el sentido dado el rol tradicional de la estructura de Faenza como trampolín hacia la F1 para los pilotos junior de Red Bull.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Sin embargo, Lawson está construyendo un caso cada vez más convincente para quedarse donde está. Otra actuación segura para terminar séptimo en Singapur, como el mejor del resto, solo reforzó su candidatura.

Ese resultado marcó su octavo final entre los siete primeros en 16 grandes premios esta temporada y llevó su cuenta a unos impresionantes 75 puntos, dejándolo cómodamente noveno en el campeonato de pilotos.

Racing Bulls espera tomar su decisión en las "próximas semanas". Hasta entonces, Lawson puede hacer poco más que seguir cumpliendo, y le está dando al equipo todos los motivos para mantenerlo.

- Federico Faturos