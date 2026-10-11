Franco Colapinto abandona el GP de Singapur por otra falla y Alpine da un primer diagnóstico
Alpine informó que sospecha de una falla en el sistema de transmisión del auto del argentino. Es el segundo inconveniente tras el problema que lo dejó fuera de la carrera sprint
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur después de detener su Alpine en una escapatoria del circuito de Marina Bay. El argentino permaneció inicialmente dentro del auto, con el motor encendido, pero luego retiró el volante y salió del coche.
Alpine informó poco después que Colapinto se retiró por un presunto problema en el sistema de transmisión. El diagnóstico todavía es provisional, ya que el equipo deberá esperar que el coche regrese para investigar en profundidad la causa del abandono.
Colapinto, que se había acomodado en el 14° lugar del clasificador, había reportado en la primera parte de la carrera que sufría pérdidas de potencia, pero pudo continuar desde allí con un buen ritmo.
Franco Colapinto, Alpine, durante el Gran Premio de Singapur.
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Con neumáticos medios, el argentino había sostenido durante varias vueltas la presión de Isack Hadjar, que había salido desde el pitlane. El francés lo atacó, pero Colapinto logró mantenerlo detrás mientras prolongaba su primer tramo de carrera.
Antes del abandono, el piloto de Alpine también se había acercado a Carlos Sainz. Sin embargo, la detención de su auto interrumpió esa pelea y provocó banderas amarillas en el sector.
El retiro del piloto de 23 años fue el segundo a esa altura de la carrera, ya que Gabriel Bortoleto, de Audi, estacionó su coche en la salida del pitlane en la octava vuelta de la competencia en el circuito urbano de Marina Bay.
Colapinto ya había tenido que abandonar la carrera sprint del sábado por otra falla en el monoplaza de Alpine, que estuvo relacionada con la batería de la unidad de potencia.
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