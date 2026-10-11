El tercer puesto de Andrea Kimi Antonelli en la carrera del Gran Premio de Singapur y el noveno lugar de su compañero en Mercedes, George Russell, sumado con el sexto de Lewis Hamilton le abren la puerta matemática al italiano para comenzar a pensar que, las próximas seis carreras, tiene la oportunidad de ya asegurar su primer campeonato de la F1.

Antonelli alcanzó una ventaja ahora de 102 puntos y de cara al Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de Las Américas, el líder del campeonato solo debe salir con 125 unidades de ventaja para finiquitar su primera corona con cinco fechas restantes luego de la competencia en COTA.

Obtener esa ventaja no será sencillo, pero es posible, especialmente si la suerte sigue sin sonreír a Russell quien tuvo un abandono en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y en Singapur tuvo que remontar desde la parte trasera de la parrilla por un cambio en la unidad de potencia.

De esta forma, Antonelli necesita ganar y esperar que Russell no termine mejor que noveno para que, gracias a las victorias, asegure el título en Estados Unidos. Un segundo lugar no le es suficiente para obtener el cetro y, en ese caso, tendría que esperar al Gran Premio de la Ciudad de México para tener otra oportunidad.

Las combinaciones para que Antonelli gane el campeonato de F1 2026 en el GP de los Estados Unidos