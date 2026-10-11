Verstappen domina el GP de Singapur, Colapinto abandona con otra falla en el Alpine y Checo Pérez es 18º

Verstappen mantuvo el primer puesto en la salida pese a que Leclerc presionó al piloto de Red Bull, que se cerró hacia la línea interna y estiró la frenada en la primera curva para mantener detrás al de Ferrari.

Hamilton, que fue uno de los tres pilotos en el top 10 en elegir los neumáticos medios contra los blandos del resto, sostuvo su tercer lugar, seguido de Antonelli y los McLaren de Norris y Piastri.

Lawson fue el primero en ganar posiciones y se colocó séptimo, delante de Hulkenberg, con Gasly cayendo dos puestos al noveno lugar en el arranque de la carrera.

Colapinto, con neumáticos medios, ganó un lugar sobre Bortoleto y se ubicó 14.º en el inicio de la carrera, mientras que Checo Pérez fue adelantado por Russell y era 18.º en las primeras vueltas.

En cinco giros cumplidos de los 62 previstos, Verstappen lideraba, pero seguido de cerca por Leclerc a seis décimas, con Hamilton a dos segundos del piloto de Red Bull, mientras que Antonelli y los McLaren no le perdían pisada al siete veces campeón mundial.

En un circuito difícil para adelantar, los Haas de Bearman y Ocon lograban adelantar a Sainz, que avanzó de 13.º a décimo en el comienzo, pero no pudo sostenerse en zona de puntos.

Colapinto, por su parte, se vio superado por Russell en la séptima vuelta mientras el piloto de Mercedes buscaba avanzar entre el pelotón tras arrancar desde el fondo de la parrilla en la 19.ª posición.

La carrera fue neutralizada con el Virtual Safety Car en la octava vuelta porque el Audi de Bortoleto se quedó detenido en la salida del pitlane. Curiosamente, lo mismo había sucedido con Hulkenberg en los entrenamientos del viernes.

La bandera verde regresó un giro después con Verstappen liderando por apenas siete décimas sobre Leclerc, con Hamilton a tres segundos de su compañero de equipo y todavía seguido de cerca por Antonelli, Norris y Piastri.

Colapinto consiguió adelantar a Lindblad para volver a la 14.ª posición y Checo Pérez era 18.º tras ser superado por Hadjar, uno de los tres pilotos junto a los Aston Martin que había arrancado desde el pitlane.

Verstappen se alejó a dos segundos de Leclerc al llegar a la 12.ª vuelta y el monegasco propuso por radio a Ferrari seguir el "Plan C" y hacer lo opuesto a Red Bull en términos de estrategia.

Hamilton reportaba que comenzaba a perder rendimiento en los neumáticos traseros y fue a los pits en la 19.ª vuelta para cambiar a los blandos siete giros antes de lo indicado en las predicciones de Pirelli, volviendo a la pista en la séptima posición, detrás de Lawson, aunque logró adelantarlo poco después.

En 22 vueltas cumplidas, Verstappen lideraba con siete segundos sobre Leclerc y Antonelli aprovechaba la parada en pits de Hamilton para alejarse de los McLaren y acercarse a cinco segundos de Leclerc.

Checo Pérez fue a los pits en ese momento para dejar los neumáticos blandos y cambiar a los medios, volviendo a la pista en la 20.ª posición, delante de Bottas.

Antonelli fue a los boxes en la vuelta 24 para colocar la goma media y volvió sexto en el orden, detrás de Hamilton, que marcaba el récord de la carrera a esa altura con 1m37s075.

Leclerc hizo lo propio una vuelta más tarde después de comenzar a perder ritmo. El monegasco pasó de blandos a medios y regresó cuarto, justo delante de Hamilton, pero logró alejarse luego, récord de vuelta incluido.

Hadjar alcanzó a Colapinto, pero el argentino lograba mantener detrás al piloto de Red Bull para defender la 14.ª posición, al tiempo que se acercaba a Sainz.

Sin embargo, la carrera terminó poco después para el piloto argentino, ya que se detuvo en una de las escapatorias de la pista, en la curva 7, en la vuelta 31 con un problema en su Alpine, el segundo tras el que causó el abandono en la carrera sprint: "Algo se rompió", dijo Colapinto en la radio.

Verstappen y Norris entraron a los pits para cambiar a neumáticos medios. El neerlandés mantuvo el primer lugar, mientras que el británico cayó a sexto, pero avanzó a quinto al siguiente giro cuando Piastri también cumplió su detención.

La carrera tuvo un segundo período de Virtual Safety Car en la vuelta 39 cuando Stroll detuvo su Aston Martin con una falla.

Verstappen se mantuvo en pista, pero Leclerc y Antonelli fueron a los boxes. Hamilton ascendió al segundo lugar, a ocho segundos del líder, con Leclerc a casi diez segundos más atrás. Norris, Antonelli y Piastri completaban el top 6.

Para mala suerte de Piastri, el australiano tuvo un pinchazo lento y debió ir a los pits en la vuelta 42, con lo que cayó al sexto lugar, a 26 segundos de Antonelli, que se quejaba de los frenos de su Mercedes.

Russell logró adelantar a Gasly en la vuelta 47 para colocarse noveno en el clasificador, dejando al francés décimo en el orden tras haber arrancado séptimo.

Hamilton comenzó a sufrir con el rendimiento una vez más con sus neumáticos blandos de 34 giros y se encontraba bajo una fuerte presión por parte de Norris y de Antonelli al entrar en los diez giros finales de la carrera.

Norris se lanzó por un adelantamiento en la primera curva en la vuelta 54, pero tanto él como Hamilton siguieron de largo y Antonelli aprovechó para tomar el cuarto puesto, que luego se transformó en el tercero al adelantar al Ferrari en el camino hacia la curva 16.

Norris también adelantó a Hamilton un par de vueltas más tarde para colocarse cuarto, con Antonelli ya alejado más de cinco segundos camino al tercer puesto en la carrera.

Alpine quedó fuera de los puntos en la carrera cuando Hadjar superó a Gasly en la vuelta 59 mientras el de Red Bull concretaba su ascenso hasta el top 10 luego de arrancar desde el pitlane.

Verstappen finalmente se llevó la victoria —la primera para él en el Gran Premio de Singapur— por ocho segundos de diferencia sobre Leclerc, quien a su vez terminó 17 segundos por delante de Antonelli.

Norris fue cuarto y Piastri logró adelantar a Hamilton en la penúltima vuelta para tomar el quinto lugar.

Las diez primeras posiciones las completaron Lawson, Hulkenberg, Russell y Hadjar.