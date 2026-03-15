La segunda carrera de la era 2026 de la F1 en Shanghái ofreció más pistas, más entretenimiento y más decepciones, con un ganador por primera vez y un duro golpe para los campeones del mundo reinantes.

1. La apuesta de Toto Wolff por Antonelli da grandes resultados - Filip Cleeren

Toto Wolff no ha desaprovechado ninguna oportunidad para responder a los primeros críticos de su confiada decisión de ascender al joven Kimi Antonelli, de 18 años, a un asiento titular la temporada pasada, un año antes de lo previsto. Y el austríaco ha quedado completamente reivindicado. El joven italiano aprendió muchas lecciones por las malas en 2025, pero lo hizo mientras Mercedes no luchaba por campeonatos, y ahora está aprovechando ese conocimiento y experiencia cuando sí lo está.

Las cosas podrían haber sido diferentes sin el problema de Russell en la Q3, pero Antonelli no cometió ni un solo error para lograr la pole, recuperar el liderazgo de los Ferrari que habían salido mejor y luego escaparse en aire limpio cuando tuvo la oportunidad. Salvo un bloqueo en la horquilla en las vueltas finales, una de las actuaciones más maduras de un adolescente que hemos visto desde los primeros años de Max Verstappen fue recompensada con su primera victoria en un gran premio.

Kimi Antonelli became F1's youngest-ever polesitter on his way to a maiden grand prix win. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

2. Domingo desastroso para McLaren - Oleg Karpov

Dato curioso: Oscar Piastri ha completado cero vueltas de carrera en los dos grandes premios disputados en lo que va de la temporada. Esta vez logró llegar con éxito a la parrilla, pero luego el equipo llevó su coche de regreso al garaje apenas unos minutos antes de que comenzara la vuelta de formación. Su compañero de equipo, Lando Norris, ya llevaba aproximadamente una hora allí, después de que McLaren identificara un problema eléctrico en su coche.

Ninguno de los dos problemas se resolvió a tiempo para la largada, por lo que Norris y Piastri tuvieron que ponerse sus chaquetas del equipo e ir a hablar con los medios. "Hace mucho tiempo que no veía dos grandes premios seguidos por televisión", dijo el australiano.

Parece que McLaren no solo todavía no entiende completamente cómo explotar el motor Mercedes, sino que quizás también haya algo más en juego. En cualquier caso, después de dos fines de semana de la temporada, ya parece que será difícil para el equipo de Woking defender sus títulos.

3. El dolor de Alpine en 2025 valió la pena - Federico Faturos

Hablando de apuestas que dan resultados, Alpine comenzó la temporada con grandes expectativas después de dedicar prácticamente todo 2025 a su intento de capitalizar los importantes cambios reglamentarios de 2026. Y después de un inicio fuera de ritmo en Australia, este fin de semana confirmó que el equipo está en el camino correcto.

Pierre Gasly estuvo en ritmo desde el comienzo y fue séptimo en ambas sesiones de clasificación en China. No pudo mantenerse en zona de puntos en la sprint del sábado, pero el domingo realizó una carrera prolija para terminar sexto y asegurar el segundo final en los puntos de Alpine en los dos primeros grandes premios de la temporada.

Franco Colapinto tuvo un comienzo difícil del fin de semana en Shanghái, pero se recuperó el sábado con una sólida actuación en clasificación que lo dejó a apenas cinco milésimas de la Q3, antes de convertirse en uno de los protagonistas de la carrera del domingo.

Un combativo Colapinto mantuvo un ritmo competitivo pese a rodar con neumáticos más usados que sus rivales directos tras la aparición del coche de seguridad y sostuvo un lugar dentro de los cinco primeros durante varias vueltas. Y pese a un choque de parte de Esteban Ocon, finalmente pudo conseguir su primer punto con Alpine, y su primer final en el top 10 desde Austin 2024.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

4. Red Bull no ha solucionado sus largadas, pero tiene problemas aún mayores

Los peores temores de Max Verstappen se hicieron realidad cuando Red Bull no logró solucionar sus problemas de largada que lo hicieron caer como una piedra en la carrera sprint. La largada del gran premio del domingo fue una copia exacta. Tan llamativo como es ese problema, el inconveniente mayor es que el coche de Red Bull está demostrando ser muy difícil de ajustar correctamente y, por lo tanto, también complicado de manejar, con Verstappen lamentando un balance terrible durante todo el fin de semana. El extraño trompo de Isack Hadjar en la carrera también fue revelador.

El doble abandono de McLaren antes de largar ocultó el hecho de que Red Bull fue claramente el cuarto equipo más rápido de la F1 en Shanghái y enfrenta una dura curva de desarrollo en todos los frentes para ponerse a la par de sus rivales de punta. China ciertamente no habrá ayudado a que Verstappen disfrute más de estas regulaciones de F1 2026.

5. ¿Sin progreso, sin ritmo y sin esperanza para Aston Martin? - Oleg Karpov

La entrevista de Lance Stroll después de la clasificación fue bastante reveladora: aunque no dijo mucho, la brevedad de sus respuestas a las preguntas sobre el progreso de Aston Martin desde la ronda inaugural en Melbourne dijo más que mil palabras. El canadiense respondió a tres preguntas seguidas con "no" y una sonrisa sarcástica. Una semana no es suficiente para resolver todos los problemas que enfrenta el equipo de su padre este año, y tampoco está claro si un par de meses lo serían. Probablemente sea mejor no volver a preguntarle a Lance...

Como nota positiva, el equipo logró completar toda la distancia de la carrera sprint con ambos coches, pero eso es prácticamente lo único de lo que pueden presumir. La unidad de potencia de Honda todavía no es lo suficientemente buena y, hasta que los ingenieros japoneses la solucionen, no sabremos cuán bueno es el chasis de Adrian Newey. Ha sido un comienzo difícil para Aston en 2026, y no parece que vaya a volverse más fácil en el corto plazo.