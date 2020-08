Wolff responde a las críticas de Bottas: no estábamos dormidos

Como líder que era de la carrera, Valtteri Bottas tuvo prioridad en las detenciones en pits, y después de un periodo con el neumático duro que colocó en su primera detención, hizo una segunda parada en la vuelta 32.

Sin embargo, en lugar de que Lewis Hamilton entrara a la siguiente vuelta que su compañero, como sí sucedió en la primera ronda de detenciones, el británico resistió con su compuesto duro hasta el giro 41, pero de hecho, en un momento el seis veces campeón pensó que podía llegar hasta el final con ese compuesto.

Al final, la estrategia aseguró que Hamilton adelantara a Bottas para tomar el segundo lugar, aunque ambos hombres perdieron ante Max Verstappen.

Toto Wolff explicó que el cambio de estrategia se dio luego de que examinaron los neumáticos que quitaron del monoplaza de Bottas, donde decidieron que aún tenían algo de vida, por lo que decidieron dejar a Hamilton afuera el mayor tiempo posible.

Después de la carrera, Bottas dijo que su equipo parecía estar “dormido” en la estrategia, una sugerencia que Wolff refutó.

"Acabo de hablar con Valtteri", dijo el austriaco cuando se le preguntó sobre los comentarios de su piloto. "No creo que estuviéramos dormidos, pero acepto su perspectiva. Creo que hoy tuvimos el auto más lento, y tenemos que admitirlo”.

"Su punto era que deberíamos haber hecho lo contrario a Max”.

Wolff describió que haber modificado la estrategia no hubiera marcado una diferencia contra Verstappen.

"Esto no habría cambiado nada, porque Max habría salido con un neumático nuevo, y hubiéramos continuado con una goma que ya no estaba en el mejor estado. Él solo entró a boxes frente a nosotros, así que no estoy seguro de qué podríamos haber hecho mejor”.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Obviamente, no está feliz porque él estaba en la segunda posición y Lewis era tercero, pero el aprendizaje de lo que sucedía en la pista se dio cuando cambiamos el neumático de Valtteri, fue cuando vimos en realidad que aún quedaba caucho y por eso ampliamos el stint de Lewis, aunque había grandes vibraciones, pero mucha goma”.

"Por lo tanto, cuanto más se bajaba la goma se estaba volviendo más rápido, y es por eso que extendimos su tanda y, finalmente Lewis superó a Valtteri”.

"Está claro que no está contento, y lo respeto totalmente. Ninguno de nosotros está contento con el resultado de hoy”.

Wolff insistió en que una combinación de factores había llevado a Mercedes a tener problemas con los neumáticos durante la carrera.

"Creo que tuvimos indicios en el pasado de que nuestra brecha relativa no era tan grande con respecto a nuestros competidores cuando hacía calor", dijo. "Es un poco simple decir que todo se debió al calor”.

"Todo se reduce al hecho de que tenemos un coche con una alta carga aerodinámica y, obviamente, cuando las condiciones cambian, los parámetros también. Cuando las temperaturas suben, los compuestos se vuelven más blandos, las presiones aumentan, y tenemos que reconocer que el Red Bull es un coche bastante rápido, tal como lo vimos hoy”.

"Hemos tenido estos días en el pasado y salimos fuerte de ellos. Ahora tengo muchas ganas de ir a Barcelona. Tenemos unos cuantos días para evaluar lo que ha sucedido, encontrar soluciones, probarlas el viernes en Barcelona y, con suerte, tener una mejor carrera el domingo. Los días en los que perdemos son en los que más aprendemos”.