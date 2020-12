Wolff: Hamilton no se ha sentido bien por COVID-19

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, dio positivo por COVID-19 el lunes después de sentir síntomas leves, una situación que lo descartó del Gran Premio de Sakhir de este fin de semana.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, no creía que Hamilton pasaría mucho tiempo lejos de la acción luego de que se aisló inmediatamente esperando que el periodo entre la carrera de este fin de semana y el Gran Premio de Abu Dhabi le permitiera estar de vuelta para el cierre del campeonato.

"Su prioridad ahora es recuperarse", dijo Wolff. "No estoy seguro de que vaya a seguir a detalle lo que está pasando en la pista este fin de semana. Si estás en la cama y no te sientes bien, las carreras no se vuelven la prioridad número uno”.

Wolff dijo que los primeros días después de dar positivo por COVID-19 fueron "críticos", pero que sus síntomas eran "relativamente leves".

Se cree que Hamilton contrajo el virus durante un viaje familiar a Dubái antes de la carrera del fin de semana pasado en Bahréin. El resto de sus familiares dieron negativo.

Cuando se le preguntó si Hamilton tenía permiso para estar en Dubai y si sentía alguna frustración por no tener al piloto estrella de Mercedes corriendo, Wolff dijo que todo se debió a una dosis de mala suerte dadas las precauciones que el piloto británico había estado tomando.

"Lewis no necesita tener ningún permiso", dijo Wolff.

"Él viaja todo lo que quiere, toma cualquier avión que quiera, porque sabe mejor lo que es bueno para él. Es un hombre adulto, y esto nunca fue un problema”.

“Creo que cuando te contagias de COVID-19 es algo de lo que no estás muy seguro de dónde lo tomas cuando eso sucede. Si le preguntas a Mario (Isola) dónde lo contrajo, probablemente no sabrá dónde, y es una lástima”:

"Se estaba protegiendo mucho, pero luego él fue a Dubái, con la mascarilla puesta todo el tiempo, y aún así regresó contagiado. Estas cosas pasan”.

Hamilton debe aislarse durante 10 días en Bahréin, por lo que no está claro si podrá correr en el final de la temporada de Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Aunque Wolff sintió que era "perfectamente factible" que el siete veces campeón del mundo esté de regreso para el fin de semana en el circuito de Yas Marina, dijo que no estaba claro cuándo podría dar un resultado negativo a su próximo test.

“Se trataría de un desarrollo muy positivo (para que Hamilton esté de regreso)”, dijo el director del equipo alemán.

"Sin embargo, hay que mirar la situación de todos modos, porque hay muchos atletas en diversos deportes, gente que ha dado positivo durante mucho tiempo después de cualquier síntoma y después de haber sido de alguna manera infeccioso".

"Esto es algo que la FIA necesita investigar de todos modos".

El diagnóstico positivo de Hamilton para COVID-19 llega en un momento en el que planeaba sentarse con Wolff para discutir los términos de su nuevo contrato con Mercedes F1. Su actual acuerdo expirará a finales de la temporada.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo el test positivo de Hamilton ralentizaría las conversaciones, Wolff dijo que esperaría hasta que él estuviera completamente en forma.

“El cronograma se retrasará hasta que se recupere”, dijo Wolff. "porque sabemos que tenemos que hacerlo, muy bien conscientes ambos”.

"La prioridad ahora es que se recupere y que de negativo, y entonces nos reuniremos o haremos un zoom para poner el bolígrafo en el papel”.