Wolff: El drama de la relación de compresión, "una tormenta en un vaso de agua"

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, insistió en que el drama de la relación de compresión de la Fórmula 1 es "una tormenta en un vaso de agua", lo que significa que su equipo ya no estaba dispuesto a luchar contra las críticas contra su motor.

Las unidades de potencia de la F1 son ahora muy diferentes gracias al cambio de normativa de 2026, y una de las modificaciones se realizó en la relación de compresión, que se redujo de 18:1 a 16:1.

Sin embargo, el artículo C5.4.3 establece que la única forma de medirla es mediante una prueba estática a temperatura ambiente, por lo que Mercedes encontró una forma de aumentar la relación mientras el motor estaba en marcha antes de volver al límite.

Esto provocó una gran indignación por parte de los otros cuatro fabricantes de unidades de potencia y, el miércoles, se confirmó que todos ellos están dispuestos a votar una propuesta de modificación de la forma de medir la relación, que podría entrar en vigor antes de las vacaciones de verano.

Esto ocurre a pesar de que Wolff insistía anteriormente en que solo supone una diferencia de 2-3 CV, aunque el campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, afirmó que "sin duda hay que añadir un cero a eso".

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre el tema el jueves durante las pruebas de pretemporada en Baréin, Wolff respondió: "Siempre hemos dicho que todo esto parece una tormenta en un vaso de agua.

Se estaban publicando cifras que, si hubieran sido ciertas, habrían justificado perfectamente que alguien se opusiera. Pero, al final, no merece la pena luchar".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Para nosotros no cambia nada, tanto si seguimos así como si cambiamos a la nueva normativa, y eso ha sido un proceso. Pero también queremos ser buenos ciudadanos en el deporte, porque no supone una gran diferencia".

"Entonces cambiamos de opinión. Filosóficamente, se puede estar en desacuerdo con ello, porque creo que las normas están ahí para hacerse cumplir y hay que mantener a la FIA cerca de uno mismo , y así es como debe ser.

Pero, si hay otros cuatro fabricantes de unidades de potencia que están ejerciendo una presión enorme sobre la FIA en un momento dado, ¿qué otra opción nos queda sino no participar? Nos sentíamos bastante cómodos incluso con la protesta del viernes en Melbourne...¿Es esto lo que queremos?"

Sin embargo, no es lo único por lo que Mercedes ha sido noticia, ya que Motorsport.com informó el martes de que su combustible Petronas está en una carrera contrarreloj para obtener la certificación antes del inicio de la temporada australiana, del 6 al 8 de marzo.

"Esta es otra de esas historias", dijo Wolff, cuyo equipo es el favorito de las casas de apuestas tanto para el título de constructores como para el de pilotos.

"Nos dijeron que la relación de compresión era ilegal, lo cual es una completa tontería, una auténtica tontería. Y ahora surge la siguiente historia de que nuestro combustible es ilegal.

No sé de dónde viene eso y vuelve a empezar a circular. Quizás mañana inventemos otra cosa".

