Sebastian Vettel advierte: Fórmula 1 debe explicar ahora qué está pasando exactamente

Ya sea la aerodinámica activa, el nuevo modo de adelantamiento o la molesta gestión de la energía: el nuevo reglamento trae numerosas novedades a la Fórmula 1 esta temporada. Y uno se pregunta con razón: ¿qué aficionado clásico podrá seguir entendiéndolo?

Un problema que también reconoce el ex campeón del mundo Sebastian Vettel. "En este momento, la Fórmula 1 está muy de moda y a la gente le parece muy interesante", afirma el alemán, pero al mismo tiempo advierte: "Ahora es fundamental mantenerse en este nivel. Hay que explicar realmente lo que ha pasado y qué hay detrás".

La transparencia sobre lo que supone el nuevo reglamento y cómo funciona es esencial. "Entonces puede que dentro de unos años nos encontremos de nuevo en una encrucijada y tengamos que preguntarnos: ¿hacia dónde va realmente la Fórmula 1?".

"Y, por supuesto, hay diferentes enfoques", añade Vettel en Sport und Talk im Hanger 7. "Desde el punto de vista del piloto, se quiere que los coches sean rápidos. Se quiere que los coches sean agresivos. Se quiere poder empujar y no estar tan ocupado pulsando botones o fijando modo".

Tampoco es el deseo de los pilotos "ir de una reunión a otra", pero así es la Fórmula 1 moderna, opina Vettel. "Las reuniones están ahí, son largas y también son una forma de marcar la diferencia".

Sebastian Vettel: hay que tener paciencia

El cuatro veces campeón del mundo se muestra deliberadamente cauteloso a la hora de criticar el nuevo reglamento. "No he conducido los coches, no puedo juzgarlo de forma definitiva", dice Vettel, quien, sin embargo, también tiene que admitir que "por el momento es un poco excesivo".

Por eso, el alemán tiene dos deseos: "En primer lugar, que se intente explicar bien y se haga un esfuerzo, sobre todo al principio, por tener un poco de paciencia. Y luego, intentar evaluar rápidamente si es el camino correcto o si quizá hay otras opciones".

El piloto de 38 años subraya expresamente que se necesita tiempo. "No se pueden sacar conclusiones todavía, es demasiado pronto", advierte Vettel. "Pero hay muchos cambios, muchas novedades y es emocionante ver cuál es la primera impresión".

"Por supuesto, siempre depende de dónde te encuentres y algunos ya tendrán una sensación bastante buena, mientras que otros quizá menos en este momento", reflexiona el alemán. "Creo que se estabilizará, pero los retos son muy grandes y los cambios también bastante drásticos".