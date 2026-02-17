Problemas con combustible sostenible podrían afectar a Mercedes y sus equipos en la F1 2026

Petronas se encuentra en una carrera contra el tiempo para obtener la certificación y homologación del combustible sostenible que utilizarán los equipos con motores Mercedes en la campaña 2026 de Fórmula 1.

Hasta el año pasado, los combustibles fósiles se probaban y certificaban en un laboratorio británico afiliado a la FIA. Los fabricantes simplemente debían enviar una muestra para recibir la confirmación del cumplimiento con el reglamento técnico por parte del organismo rector, un procedimiento relativamente sencillo que tomaba un máximo de dos o tres semanas.

Con la introducción de los combustibles sostenibles para el cambio reglamentario de este año, el proceso de homologación se ha vuelto más complejo. La FIA ha delegado la certificación a un organismo externo, la empresa británica Zemo, que se encarga no solo de analizar el producto final sino también de verificar todo el proceso de producción.

A partir de este año, toda la cadena de suministro está sujeta a controles: el personal del organismo certificador visita directamente las instalaciones de producción para asegurarse de que cada etapa cumpla con los criterios establecidos por la normativa de la FIA. También se examinan las certificaciones de las moléculas individuales y de cualquier socio implicado en la cadena de suministro.

Se trata de un procedimiento complejo e inevitablemente largo. Especialmente en la primera temporada de aplicación del nuevo sistema, no se pueden descartar retrasos en la obtención de certificaciones, incluso por parte de empresas asociadas. La normativa de la FIA es particularmente estricta, la adopción de combustible sostenible es uno de los pilares del nuevo reglamento 2026, y la federación pretende realizar controles rigurosos.

Por el momento, no hay comunicaciones oficiales por parte de los involucrados. De cara al inicio de la temporada en Melbourne (6-8 de marzo), es poco probable que los ocho autos impulsados por Petronas no puedan salir a pista por falta de combustible. Sin embargo, si la mezcla final no es aprobada a tiempo para el Gran Premio de Australia, Mercedes, McLaren, Williams y Alpine podrían verse obligados a utilizar un combustible "provisional".

Si, por ejemplo, faltara la certificación de un componente específico, el reglamento permite competir con una mezcla que no contenga esa sustancia y que esté compuesta exclusivamente por elementos previamente aprobados, pero hoy es imposible saber cuál podría ser la estrategia de Petronas si la aprobación de los organismos certificadores no llega a tiempo.