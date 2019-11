VIDEO: Vettel critica a Mario Achi y los trofeos de México

La ceremonia del Gran Premio de México tiene lugar en la sección del estadio conocido como Foro Sol, y este año tenía como innovación un ascensor para incluir el coche del ganador, con Lewis Hamilton subiendo al podio junto a su Mercedes mientras que Sebastian Vettel y Valtteri Bottas esperaban en el podio.

A lo largo de la semana, el GP de México ha presentado vibrantes representaciones de la cultura en el paddock, mientras que en la ceremonia de premiación se unió el personaje de `Mario Achi', encargado de promover el evento, y quien trató de tomarse una ‘selfie’ con los tres integrantes del podio, momento en que fue empujado por el piloto alemán.

"Creo que fue genial", dijo Vettel sobre la ceremonia. "No me gustó el tipo de la selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos, no me gustan las selfies.

“El podio ha estado bien, elevar el coche también fue genial. Es una forma muy bonita de hacerlo para involucrar a todo el estadio y al público.

"Me gustó la mayor parte, excepto el tipo de la selfie y los trofeos. Es una lástima. Tienes una gran carrera y ellos ponen mucho esfuerzo en la carrera y luego obtienes estos trofeos de mierda que se ven aburridos".

Vettel ha criticado anteriormente los trofeos basados en patrocinadores y anhela volver a los trofeos especializados en lugar de los que son demasiado corporativos.

Este año, México realizó un cambio en su trofeo que anteriormente era fabricado por una casa platera.

“Para el futuro podríamos tener algo bonito, tradicional mexicano, porque es una pena", dijo Vettel.

"¡Hay Heineken escrito en todas partes! No necesitas tener la maldita estrella en el trofeo también.

“Hay que conseguir algo bonito, como el que tenían cuando la F1 corría aquí antes”.

Sobre el uso del coche ganador como parte del mobiliario del podio, Vettel añadió: "No cabe en todas partes. Aquí tiene sentido".