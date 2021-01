Vettel: no me veo en la Fórmula 1 a los 40 años

Tras seis temporadas en las que disputó 118 carreras y logró 14 victorias, la colaboración entre Sebastian Vettel y Ferrari acaba de terminar.

El alemán buscaba seguir los pasos de su héroe Michael Schumacher y esperaba también devolver a los de Maranello a la senda de los títulos tras una gran sequía. Pero no fue así, y Ferrari decidió que no seguiría con Vettel incluso antes del inicio de la temporada 2020.

¿Entendió Vettel esta decisión?: "No necesito hacerlo, eso no cambia nada", declaró en una entrevista con Racer. "No lo veo de esa manera. No va así. No tengo ningún problema con ello, y lo acepto completamente. Cuando Mattia [Binotto] me informó de ello por teléfono, quedó claro. No traté de defenderme ni de convencerle, en absoluto".

"Creo que si una puerta se cierra, otra se abre. Obviamente tardó un poco de tiempo y generó muchas preguntas: ¿qué puerta quiero abrir? No es que tuviera que elegir entre todos los equipos, se trataba de lo que quería para mi futuro, si quedarme en la Fórmula 1 o irme. Me decidí y abrí la puerta".

La decisión fue unirse a Aston Martin (ex Racing Point), que se anunció en medio de una negativa temporada 2020 para Sebastian Vettel, que solo había sumado 16 puntos en ocho grandes premios y acumuló 17 en los siguientes nueve.

El tetracampeón del mundo con Red Bull, que ya lleva 257 carreras de F1 a sus 33 años, no tiene la intención de quedarse mucho más en la máxima categoría.

"No me veo en la Fórmula 1 a los 40", dice sin rodeos. "Voy a competir unos años más, pero no diez más. Creo que tienes que ser consciente de eso. Y después de lo que logré en este deporte, hubo tiempo y espacio para pensar en lo que estaba haciendo y lo que quería hacer a continuación. Ya se sabe lo que he decidido y veremos cómo me va".

Y a pesar del fracaso de la aventura de Ferrari, Vettel afronta el resto de su carrera y el resto de su vida con la conciencia tranquila: "El título era el gran objetivo, así que está claro que falló algo, pero estoy seguro de que no me voy a sentir frustrado durante el resto de mi vida. Creo que todo sucede por una razón, las cosas buenas y malas, y en los últimos años aprendí mucho".

"Creo que me ayudará durante el resto de mi camino en la Fórmula 1 y en la vida. Estoy convencido de que me voy más rico de lo que llegué, y no estoy hablando de dinero o de la trayectoria: más rico en experiencias y cosas que me ayudarán en mi camino".