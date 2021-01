Mazepin: a los pilotos rusos nos critican y nos ven diferente

A finales del año pasado, Nikita Mazepin fue confirmado como piloto de Haas para la temporada 2021 de Fórmula 1 como compañero del alemán Mick Schumacher, en una renovación total de la alineación del equipo americano.

La relación entre el piloto ruso y el equipo Haas no empezó de la mejor manera luego de que unos días después de su anuncio se viralizó en redes sociales un video en el que aparece agrediendo sexualmente a una mujer.

A pesar de las protestas de los aficionados de la categoría en las redes sociales, el equipo estadounidense determinó continuar con el acuerdo con Mazepin y emprendió acciones internas. La FIA y la F1 no decidieron tomar acciones mayores en el asunto.

En una entrevista con el programa de televisión ruso Match TV, Mazepin dijo que recibe un trato diferente por su nacionalidad, la que en su opinión no es apreciada por la Fórmula 1.

"Hay ciertas razones, que no tienen nada que ver con el mundo de la velocidad, por las que se me trata de forma diferente. Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo ningún problema con ellas", dijo el ahora competidor de Haas.

El novato dijo que esta misma situación se ha presentado con otros compatriotas que han llegado a la máxima categoría del automovilismo.

“Otros pilotos rusos, todos del más alto nivel, profesionales en todas las situaciones, recibieron críticas que no se merecían. Pero así es la vida. El hecho de que los rusos sean tratados de forma diferente no me sorprende", añadió.

"Todos los pilotos rusos reciben esta crítica, este odio. ¿Estoy preparado para eso? Es parte de la vida. Si quieres correr, tienes que enfrentarte a cosas de ese tipo”, finalizó.

Mazepin asciende a la Fórmula 1 luego de haber conseguido el quinto lugar en el campeonato de la Fórmula 2 2020, certamen ganado por Schumacher.

Su mejor posición en las categorías de desarrollo ha sido el subcampeonato obtenido en la GP3 Series en 2018, título que quedó en manos del fallecido francés Anthoine Hubert.