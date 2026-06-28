Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminaron segundo y tercero en la clasificación del GP de Austria de Fórmula 1, superados solo por George Russell, quien marcó la vuelta más rápida de la sesión al final pese a pasar por una zona de bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen.

Leclerc y Hamilton completaron sus últimas vueltas justo antes de que el neerlandés perdiera el control de su Red Bull y golpeara las barreras en la curva 9 en los momentos finales de la clasificación. Si dirección de carrera hubiera desplegado inmediatamente banderas amarillas dobles en lugar de amarillas simples, Ferrari bien podría haber asegurado un monopolio de la primera fila.

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Ambos pilotos de Mercedes aún estaban en vueltas rápidas cuando llegaron a la curva 9 bajo condiciones de bandera amarilla simple. Mientras Kimi Antonelli abortó su vuelta, Russell solo levantó el pie antes de la zona de frenada, luego volvió a apretar después de la curva 9 para completar su vuelta y asegurar la pole position.

Aunque la FIA consideró que Russell había reducido la velocidad lo suficiente para cumplir con el reglamento, la decisión de dirección de carrera de no desplegar dobles banderas amarillas - ni detener la sesión con bandera roja - generó debate en el paddock.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, cree que eso corre el riesgo de animar a los pilotos a seguir apretando en situaciones similares.

"Primero, me sorprende un poco que no pusieran doble amarilla", dijo a Sky Sports Alemania. "Cuando despliegas el coche médico, puedes imaginar que necesitas tener la doble amarilla… pero es otra historia.

"Y George hizo una vuelta fantástica y nada que ver con el rendimiento de George. Y luego hay una regla que dice que tienes que reducir la velocidad un 5% en el minisector y no tenemos acceso a los datos. Creo que dirección de carrera lo hizo".

Max Verstappen, Red Bull Racing crash Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Vasseur subrayó que no tiene ningún problema con la vuelta de Russell en sí y confía en que la FIA juzgó correctamente que el piloto de Mercedes había cumplido con el reglamento de banderas amarillas.

"Confío en ellos. Si no eres capaz de confiar en dirección de carrera, es un desastre", dijo. "Si tomaron la decisión de no tomar más medidas, es porque lo comprobaron. Para mí, la cuestión es que no entiendo por qué no tenemos doble amarilla en este caso".

Cree que el problema mayor es el mensaje que el incidente envía al resto de la parrilla.

"Creo que el lado negativo de esto es que en la próxima clasificación, si hay un accidente, todo el mundo apretará", dijo.

Stella: Las reglas funcionan según lo previsto

La regla que elimina automáticamente los tiempos de vuelta de clasificación marcados bajo dobles banderas amarillas pasó a formar parte del reglamento deportivo de la Fórmula 1 en 2022. Llegó tras varios incidentes controvertidos en los que los pilotos conservaron sus tiempos de vuelta pese a pasar por zonas de doble amarilla después de que los comisarios juzgaran que habían reducido la velocidad lo suficiente. Durante 2021, bajo el entonces director de carrera Michael Masi, la FIA introdujo por primera vez la eliminación automática de vueltas mediante las notas del evento antes de convertirla en una norma permanente la temporada siguiente.

Sin embargo, bajo banderas amarillas simples, los pilotos aún pueden conservar sus tiempos de vuelta siempre que reduzcan la velocidad lo suficiente.

"Creo que, como existe la opción de optar por la doble bandera amarilla, es útil mantener la distinción entre lo que se te permite hacer con una bandera amarilla simple", dijo el jefe de McLaren, Andrea Stella.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"La doble [amarilla] en sí y la eliminación de la vuelta es un cambio relativamente reciente, y creo que esta [regla] es muy bienvenida. Definitivamente cualquier piloto tendrá que estar absolutamente disuadido de apretar en un sector con doble bandera amarilla, pero si hay una distinción entre doble y [simple] amarilla, al final los comisarios tendrán, o los marshals habrán mantenido, o el director de carrera habrá considerado que esto solo requiere la bandera amarilla simple, por lo tanto esto queda al juicio del piloto. Y si el piloto aprieta demasiado, será sancionado.

"Así que, personalmente, creo que estamos en una buena situación desde este punto de vista".

Stella también cree que Russell evaluó la situación perfectamente por su parte.

"Por lo que vi en las superposiciones de GPS, creo que Russell hizo un buen trabajo al levantar el pie", dijo. "Solo puedo ver que la velocidad se reduce antes de frenar, perdiendo un poco de tiempo en la curva 9, al mismo tiempo perdiendo lo suficientemente poco como para estar en la pole position.

"Esto, creo, está sujeto a la interpretación de los comisarios en cuanto a que esta acción cumple con los requisitos de una bandera amarilla, pero hay una acción. Y creo que tenemos que reconocer que, si bien los pilotos son increíblemente capaces y buenos ejecutando la conducción estándar, a veces también son buenos ejecutando algunas maniobras que pueden ser necesarias con bandera amarilla, pueden darte una justificación y una lógica que los comisarios pueden interpretar como hicieron.

"Así que creo que fue una especie de caso al límite, pero no hay una preocupación particular por el hecho de que esto haya sido aceptado por los comisarios".