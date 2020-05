Los secretos del Fórmula 1 de seis ruedas

El P34 fue un producto del pensamiento lateral de Tyrrell, ya que buscaba una manera de superar a sus rivales, la mayoría de los cuales utilizaban el mismo motor Cosworth DFV y la caja de cambios Hewland.

El ambicioso plan del director técnico, Derek Gardner, era utilizar cuatro ruedas más pequeñas en la parte delantera del monoplaza, ya que esperaba que su tamaño compacto, además de situarlas detrás del alerón delantero, en lugar de encima de él, permitiera reducir la resistencia y quizás incluso aumentar la agilidad del auto.

El P34 tenía cuatro ruedas de 10 pulgadas montadas en la parte delantera del chasis, con la dirección directamente unida al eje delantero, mientras que una manivela de campana se utilizó para mover el segundo set de ruedas.

Comparación de la suspensión delantera en el Tyrrell P34 1977 Photo by: Giorgio Piola

También se pensó que con cuatro ruedas en la parte delantera, en lugar de dos, se mejoraría el frenado del monoplaza.

Sin embargo, esto resultó en una consecuencia no deseada que generó un mayor dolor de cabeza con el enfriamiento de los frenos, debiendo probar numerosas soluciones en un esfuerzo por mejorar esta situación.

El otro problema que tenía era que la distancia entre ejes del coche se acortaría o alargaría si un eje se descargaba o se bloqueaba antes que el otro.

Esto dificultaba especialmente la conducción y la puesta a punto del P34, y debido a que las ruedas son mucho más pequeñas en la parte delantera, también pasaban por más revoluciones que las más grandes en la parte trasera del auto.

Esto tuvo un impacto significativo en la vida útil del neumático, un problema que fue exacerbado por la mejora de Goodyear en el neumático trasero y la falta de desarrollo de los pequeños neumáticos delanteros.

Giorgio Piola tuvo un acceso sin precedentes al Tyrrell P34 durante este período y así lo recuerda: "Todo sucedió por pura coincidencia, ya que yo estaba volando a Río y terminé sentado al lado de Ken Tyrrell en el vuelo. En la vida hay que ser bueno, pero también afortunado."

Tyrrell conocía el trabajo de Giorgio y preguntó si estaría interesado en hacer el kit de prensa para el coche de su equipo, lo que significaba que podría obtener mucha información y tomar muchas fotos del monoplaza.

"Fue uno de mis mejores trabajos, estaba muy cerca de ese coche, ya que tenía una buena relación con el diseñador en jefe de Tyrrell, Derek Gardner. Hice tres grandes dibujos parciales del coche y una vista superior increíblemente detallada con la que Derek me ayudó".

La vista superior es increíblemente detallada y uno de los dibujos más difíciles que ha hecho Piola, ya que explica que con los dibujos parciales a menudo puedes usar trucos, como poner la carrocería sobre un área que no estás seguro y quieres oscurecer.

Sin embargo, este dibujo general tenía que ser extremadamente preciso, con todo exactamente donde debería estar, incluso hasta la posición de la tubería.

"Para mí fue uno de los mejores dibujos que he hecho, pero nadie lo publicaría en ese momento ya que tenía 32 anotaciones", explicó Piola. "Esto era demasiado detalle y no era algo que pudiera ser publicado en una revista en ese momento, y debido a que era una enorme ilustración dibujada a mano las flechas y los números no podían ser eliminados."

Por lo tanto, ahora podemos revelar exclusivamente el trabajo como él pretendió originalmente, con un resumen de las anotaciones.

El Tyrrell P34 visto desde arriba Photo by: Giorgio Piola

Divisor de aluminio ajustable Los conductos de aire en forma de NACA en el ala delantera alimentaban el aire a los frenos a través de tuberías [6] Flaps Gurney ajustables Cilindros maestros de freno y embrague Extintor de incendio para el motor Las tuberías que alimentan aire frío desde el alerón delantero hasta los frenos Brazo de dirección Discos de freno delantero ventilados Ruedas de 10" Pedal de embrague Columna de dirección Extintor del cockpit Neumáticos especialmente encargados a Goodyear Aro de vuelco frontal Carrocería del cockpit desmontable Hueco en la carrocería para la carga de combustible Carrocería del sidepod Palanca de cambios Tapas de llenado de combustible para los tanques laterales Celda de combustible izquierda Recipiente de agua Aro de vuelco trasero Tanque de aceite Enfriador de aceite derecho Radiador derecho Motor V8 Cosworth DFV Caja de cambios Hewland FG400 Pinzas de freno con bloqueo trasero interno Freno neumático izquierdo Barra antivuelco trasera Alerón trasero Escape derecho

Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford, se detiene frente a su equipo luego de la victoria Photo by: Motorsport Images

El P34 tuvo su momento de gloria al ganar el GP de Suecia pero el problema que tuvo con los neumáticos continuó agravándose por la falta de desarrollo de Goodyear y la eventual caída del proyecto.

El P34 fue retirado de la actividad después de la temporada de 1977 y los monoplazas de seis ruedas posteriormente fueron prohibidos.

Mientras que la incursión de Tyrrell con esta idea había visto que agregue un eje en la parte delantera del auto, varios otros equipos habían visto la oportunidad de hacer lo mismo en la parte trasera.

Williams FW08 1982 comparison with FW08B six wheeler Photo by: Giorgio Piola

Al no poder contar con un motor turboalimentado, Williams se puso a buscar la manera de nivelar sus chances. Mientras que Ferrari y March también tuvieron sus propios proyectos de seis ruedas, el de Williams fue el que estuvo más cerca de competir de los tres.

Sin embargo, las cuatro ruedas delanteras eran un callejón sin salida, como lo demostró la falta de desarrollo de Goodyear en el neumático de 10 pulgadas para el P34 de Tyrrell. En su lugar, Williams centraría sus esfuerzos en la parte trasera del coche, pero aún con la intención de reducir la resistencia.

El neumático trasero seguía siendo mucho más ancho que los utilizados en la parte delantera del coche, por lo que Williams propuso utilizar dos neumáticos delanteros en serie en la parte trasera del monoplaza.

Este enfoque no sólo proporcionó la reducción de la resistencia necesaria, sino que además tenía el beneficio agregado de la tracción a las cuatro ruedas y un aumento de la distancia entre ejes.

Siendo capaz de colocar las ruedas más estrechas más lejos, fue capaz de alargar y ensanchar los túneles de Venturi y la carrocería hasta la parte trasera del auto, dando lugar a un aumento significativo de la carga aerodinámica con el efecto suelo.

Williams había puesto un gran esfuerzo en transformar el FW07 para probar la teoría e incluso planeó competir con el FW08 de esa manera. Eso fue hasta que el ente regulador de la F1 prohibió la tracción en las cuatro ruedas, lo que resultó ser aún más exasperante para Patrick Head cuando Sir Frank Williams le dijo que estaba de acuerdo con ello en una reunión con los otros equipos en Maranello.

El intento de Patrick Head de tener una máquina de seis ruedas habría sido un gran paso adelante para Williams, ya que se creía que el auto era varios segundos más rápido que su predecesor. Desgraciadamente, no lo pudo llevar a competir y el auto fue guardado sin haber dado ni una sola vuelta en un gran premio.

Alan Jones al volante del Williams FW07D de seis ruedas

