Lo que debe hacer Tsunoda para seguir, según el jefe de AlphaTauri

Pierre Gasly ya ha sido confirmado oficialmente por el equipo para la próxima temporada, pero el puesto de Tsunoda aún no está asegurado, siendo su incidente con su compañero de equipo el mayor punto en su contra.

Gasly ha tenido la ventaja en clasificación, pero los dos pilotos han estado más cerca en términos de resultados en carrera, con el francés sumando 16 puntos hasta ahora en 2022, y Tsunoda registrando 11.

Red Bull cuenta con varios pilotos protegidos que están mostrando un buen rendimiento en la F2 esta temporada, aunque ninguno ha surgido todavía como una amenaza clara y evidente para la posición de Tsunoda.

"Si continúa como lo ha hecho durante la temporada, aparte de los accidentes, creo que tiene una buena oportunidad de quedarse con nosotros", dijo Tost sobre Tsunoda en el GP de Austria.

"Depende de él. Si muestra un buen rendimiento se quedará, si no muestra un buen rendimiento, está fuera. Totalmente fácil".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Bryn Lennon - Formula 1

El jefe de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, se refirió recientemente a Tsunoda como el "niño problemático" de la empresa, haciendo especial referencia a sus bruscos modales por radio.

Sin embargo, Tost sugirió que prefiere un piloto con un carácter fuerte.

"Me gustan los niños problemáticos porque son los verdaderos niños buenos que pueden hacer algo", dijo Tost. "No me gustan los niños santos".

"Yuki cometió un error; lo sabe y trabajará en ello. Todavía está en su proceso de desarrollo. Es rápido. También fue rápido este fin de semana aquí. Y lo hará a su manera. Lleva un poco de tiempo".

Tost confirmó que se enojó mucho con Tsunoda tras la colisión de Silverstone.

"Por supuesto, esto fue una pesadilla para el equipo. Porque los pilotos estaban en la posición siete y ocho. Y sabíamos que Silverstone es difícil para nosotros, y por lo tanto estábamos en buenas posiciones".

"Y entonces Yuki se impacientó demasiado, intentó frenar más que Pierre, perdió la parte trasera y chocó con él".

"Inmediatamente después de la carrera llamé a Yuki a mi despacho y le dije que eso no se puede hacer y que tiene que ser más disciplinado y paciente".

"Esta no ha sido la primera colisión entre compañeros de equipo y no será la última -esperemos que sí con nosotros-, pero esto lo hemos visto en la historia de la F1 un par de veces. Sin embargo, esto debe evitarse de cualquier manera".

Tsunoda, por su parte, tuvo un fin de semana frustrante en Austria, y quedó desconcertado sobre por qué su coche careció de rendimiento y agarre en el camino hacia el 16° puesto. Espera que el equipo pueda encontrar respuestas.

"Está claro que algo le pasó a mi coche especialmente", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su carrera.

"Como equipo no teníamos ritmo, pero incluso teniendo en cuenta eso, especialmente mi coche no tenía ritmo".

"Lo di todo para ser honesto, estoy bastante satisfecho con el rendimiento que hice, pero simplemente no había ritmo, no había agarre en absoluto. Así que tenemos que averiguar cuál es el problema".

"El neumático nuevo es capaz de ocultar esos problemas, las limitaciones, pero tan pronto como siento que hay un paso menos de agarre, empieza a deslizarse. Así que tenemos que averiguar definitivamente cuál es el problema".